Chloe Grace Moretz Casual Chic dengan Kemeja Floral di Premiere Nimona

TEMPO.CO, Jakarta - Chloe Grace Moretz menghadiri pemutaran khusus film Nimona, di AMC Lincoln Square Theatre di New York City, Sabtu 24 Juni 2023. Chloe tampil keren di karpet merah dengan celana panjang hitam flare dan kemeja bermotif putih dengan garis-garis Louis Vuitton yang dia biarkan tidak dikancingkan untuk memperlihatkan atasan putih di bawahnya.

Aktris berusia 26 tahun itu juga mengenakan sepasang sepatu hak runcing berwarna hitam, dan rambut bob pirang barunya ditata dengan tampilan agak basah, didorong ke belakang dari wajahnya, dan di belakang telinganya.

Chloe mengunggah serangkaian foto dirinya dengan berbagai pose di Instagram. "Hari pemutaran perdana #Nimona, film yang sangat indah. Sangat bangga menjadi bagian dari ini sangat bersemangat untuk menontonnya hanya di Netflix tanggal 30 Juni!" tulis dia dalam keterangan unggahannya, dan menandai akun resmi Louis Vuitton dan Nicolas Ghesquiere.

Nimona merupakan film komedi petualangan fantasi sains animasi komputer menampilkan suara Chloë Grace Moretz sebagai karakter tituler dan pemenang Academy Award, Riz Ahmed, sebagai pasangan dan mantan ksatrianya. Disutradarai oleh Nick Bruno dan Troy Quane dari skenario oleh Robert L. Baird dan Lloyd Taylor, Nimona diadaptasi dari novel grafis berjudul sama karya ND Stevenson.

Chloe Grace Moretz. Instagram.com/@chloegmoretz

Cerita dimulai ketika Nimona yang diperankan Chloe, seorang remaja dengan kekuatan untuk mengubah bentuk, menjadi sasaran seorang ksatria untuk dibunuh. Misi ksatria untuk membunuh Nimona menjadi rumit ketika dia dituduh melakukan kejahatan, dan mengetahui bahwa Nimona mungkin dapat membebaskannya, menurut Movie Web.

"Ini adalah film untuk siapa pun," Moretz berbagi dalam sebuah wawancara di karpet merah yang diposting di Instagram Story-nya. "Untuk siapa pun yang pernah merasa dikucilkan oleh masyarakat, atau dimusuhi karena cara mereka menampilkan diri, atau cara mereka dilahirkan."

Bersama dengan Chloe Grace Moretz dan Riz Ahmed, pengisi suara lainnya juga termasuk Eugene Lee Yang, Frances Conroy, Lorraine Toussaint, Beck Bennett, RuPaul, Sarah Sherman, Indya Moore dan Julio Torres. Nimona dijadwalkan tayang perdana di Netflix pada 30 Juni.

Chloe Grace Moretz dikenal lewat perannya sebagai Violet dalam dua episode serial CBS The Guardian , tahun 2004, sedangkan peran film pertamanya adalah sebagai Molly di Heart of the Beholder, tahun 2005. Di tahun yang sama, dia kemudian mendapatkan pengakuan dengan peran film keduanya dalam The Amityville Horror.

DAILY MAIL

