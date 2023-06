3 Sosok Inspiratif The Face of Buttonscarves Beauty

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Buttonscarves Beauty salah satu merek makeup lokal mewah yang meluncurkan produk inovatif sejak tahun 2021. Melalui kampanye #MadeYouLook Buttonscarves Beauty memilih tiga sosok wanita inspiratif sebagai The Face of Buttonscarves Beauty. Ketiganya adalah, desainer Dian Pelangi, influencer kecantikan Astrid Satwika serta pengusaha Sarah Sofyan.

Pemilihan ketiga sosok tersebut berdasarkan voice of the brand Buttonscarves Beauty, yaitu beauty, elegance, dan confidence. "Ketiga perempuan ini yang mewakili voice of the brand Buttonscarves Beauty," ujar founder dan VP of Public Relation Buttonscarves Beauty, Allyssa Hawadi dalam jumpa pers, di Jakarta Selasa 20 Juni 2023. "Kalau kita tahu Sarah dikenal elegan, kalau lihat Astrid karena dia memang beauty enthusiast dan Dian Pelangi desainer ternama di Indonesia ini mewakili confidence."

Baca Juga: Eksplorasi Produk Buttonscarves Beauty di The Buttonscarves Beauty City

Ketiganya dinilai telah menginspirasi wanita Indonesia untuk terus berkembang dan menghasilkan karya untuk memberi dampak positif kepada wanita. Dian Pelangi melalui karya-karyanya sebagai desainer. Sarah Sofyan yang mahir mengekspersikan diri melalui penampilan sebagai fashion enthusiast. Sementara Astrid Satwika telah memberikan banyak inspirasi dan tips kecantikan kepada banyak perempuan.

Dian Pelangi, Astrid Satwika, Sarah Sofyan dan founder Buttonscarves Beauty dalam jumpa pers The Face of Buttonscarves Beauty, di Jakarta, Selasa 20Juni 2023. (dok. Istimewa)

Terpilih menjadi The Face of Buttoncarves Beauty, Dian Pelangi merasa bangga. Sebagai desainer dia juga memahami bagaimana tampilan makeup yang sesuai dengan desainnya. Tak hanya itu dia juga memperhatikan kualitas produk makeup yang digunakan."Aku seneng banget sama produk dan kualitasnya juga," kata Dian. "Aku merasa Buttonscarves Beauty sangsat potensial, kualitas oke, inovaitf dan mengikuti tren terkini, enggak heran juga akhirnya Buttonscarves Beauty jadi official makeup partner di New York Fashion Week 2023. Semoga Buttonscarves Beat bisa mewakili Indonsia sebagai beauty brand lokal yang tampil fashion week dunia."

Baca Juga: Rayakan 7 Tahun Berkarya Buttonscarves Meluncurkan Hold Me Bag

Iklan

Scroll Untuk Melanjutkan

Hal yang sama juga dirasakan Astrid Satwika. Saat pertama melihat produk Buttonscarves Beauty beberapa tahun lalu dia megetahui merek ini memiliki segmen dan tempat tersendiri di khalayak. "Sangat mengapresiasi Buttonscarves Beauty yang membuat produk dengan kuliatas sangat inggi, dari formula, packaging dan semuanya memiliki potensi sangat besar di masyarakat lokal dan internasional, ke depannya pasti akan lebih besar lagi," ujarnya.

Sementara Sarah Sofyan mengaku terkejut sekaligus bangga menjadi The Face of Buttonscarves Beauty. "Jadi wajah sebuah merek memiliki tanggung jawab besar untuk menyampaikan pesan, bagaimana kampanye #MadeYouLook ini bisa tersampaikan dengan maksial sesuai DNA mereknya," katanya. "Pertama memang harus percaya produknya karena memang aku suka dan pakai jadi bisa memberikan personal tips."

Allyssa Hawadi menambahkan melalui kampanye #MadeYouLook, Buttonscarves Beauty dapat menumbuhkan rasa percaya diri dan menunjukkan setiap wanita memiliki potensi yang tidak terbatas untuk menggapai hal yang diinginkan dan menginspirasi orang di sekitarnya.

Pilihan editor: Eksplorasi Produk Buttonscarves Beauty di The Buttonscarves Beauty City