Buttonscarves dan 6 Jenama Fashion Lokal Bakal Tampil di New York Fashion Week

TEMPO.CO, Jakarta - Buttonscarves dan 6 jenama dan desainer fashion Indonesia akan tampil di New York Fashion Week, sebagai bagian dari Indonesia Now pada tanggal 13 Februari 2023 mendatang. Keenam jenama tersebut antara lain, KAMI., Zeta Privé, Anggia Mawardi, Lenny Hartono, Nada Puspita dan Ayu Dyah Andari x BT Batik Trusmi. Ajang ini mendapat dukungan dari Buttonscarves Beauty sebagai Official Beauty Partner serta Kementerian Perdagangan Republik Indonesia dan Jakarta Muslim Fashion Week atau JMFW.

Creative director Buttonscarves, Linda Anggrea, mengatakan ini adalah pengalaman pertama bisa mempresentasikan koleksi terbarunya di kancah fashion di dunia. "Sangat senang bisa berdampingan dengan tujuh desainer lainnya yang sangat keren dengan koleksi yang bagus," katanya dalam jumpa pers di Jakarta, 31 Januari 2023.

Koleksi Buttonscarves The Dream Capsule

Buttonscarves menampilkan koleksi The Dream Capsule di Indonesia Now dalam New York Fashion Week. (dok. Buttonscarves)

Linda menjelaskan koleksi yang ditampilkan di New York Fashion Week bertema The Dream Capsule. Ada 10 tampilan yang terinspirasi dari gaya modern masa kini yang dibalut dengan gaya modest yang menonjolkan identitas dengan signature monogram Buttonscarves dan teknik jacquard dan embroidery. "Kita ingin provide every woman yang mereka butuhkan, jadi feminine ada, edgy ada, casual, smart casual juga ada," tambah Linda.

Koleksi tersebut dihadirkan dalam ragam warna yang klasik dan tak lekang oleh waktu seperti hitam, warm neutrals, midnight blue serta warna cerah seperti merah dan pink clay sebagai penambah aksen warna. Potongan dan bentuk koleksi The Dream Capsules ini juga sesuai dengan tren Fall/Winter 2023 dengan adanya lace details, puff sleeves, hingga pleated accents, tetapi tetap mengikuti tren.

Linda Hartono memadukan perhiasan dan kain tenun Bali

Desainer perhiasan Linda Hartono sudah selama 20 tahun memperluas koleksinya ke Amerika Serikat. Namun baru kali ini mendapatkan kesempatan menunjukkan koleksinya di New York Fashion Week. "Bidang fashion ini adalah sesuatu yang baru bagi saya, kesempatan pertama fashion show ini memadukan kain tenun Songket Bali dengan koleksi perhiasan baru," ujar Linda.

Jenis Songket yang digunakan khusus adalah Songket Sidemen, yang berasal dari desa Sidemen di Bali, Indonesia. Tenun dalam Songket ini memilki motif yang disebut Patra Sari, yaitu pola botani (bunga) yang biasa digunakan untuk menghiasi bangunan khas Bali.

Nada Puspita menampilkan Breath of Modesty

Nada Puspita menampilkan Breath of Modesty, di Indonesia Now dalam ajang New York Fashion Week. (dok. Buttonscarves Beauty)

Unjuk karya di New York Fashion Week juga pengalaman yang baru baru creative director Nada Puspita, Indah Nada Pupita. Mantan blogger fashion ini menampilkan koleksi busana dengan tema A Breath of Modesty. "Kesempatan untuk membawa brand fashion aku sendiri ke New York Fashion Week sangat mengejutkan dan bangga bisa jadi pengalaman luar biasa buat aku dan tim ke depannya," tambah Indah.

Seperti brand fashion lainnya, Nada Puspita juga menampilkan 10 tampilan yang merupakan koleksi Lebaran. Terinspirasi dari ikat, koleksi ini terdiri dari shirt dress, wide-leg trousers, flared skirt, cardigan, hingga statement dress, yang dihiasi dengan berbagai macam aksen yang dapat menambah kesan feminin, seperti pleated accents, puff sleeves, dan dramatic ruffles. "Karena Nada Puspita tekrena dengan print yang unik jadi kita buat ikat ini diaplikasikan ke printing, jadi koleksi modest yang ada nilai tradisional pattern," ujarnya.

Kolaborasi Ayu Dyah Andari dan BT Batik Trusmi

Kolaborasi Ayu Dyah Andari dan BT Batik Trusmi akan ditampilkan di New York Fashion Week 2023. (dok. Buttonscarves Beauty)

Sementara desainer Ayu Dyah Andari berkolaborasi dengan BT Batik Trusmi menampilkan koleksi Basundari: Kala di Wedari yang menyoroti motif floral dalam batik Mega Mendung. Istilah frase kuno yang berasal dari bahasa Sanskerta dan Jawi. Ayu mengaku bersemangat bisa menampilkan koleksi kolaborasinya di New York Fashion Week. "Rasanya luar biasa bangga banget, bersemangat, semoga nanti di sana bisa mengharumkan wastra Indonesia, menyajikan koleksi edgy sesuai pasar internasional," ujarnya.

Zeta Prive bawa gaya Amerika

Zeta Prive menampilkan koleksi yang terinspirasi dari kota New York, The Talking Point di New York Fashion Week 2023. (dok. Buttonscarves Beauty)

Perasaan bangga bisa melenggang ke New York Fashion Week juga dirasakan Trias Chas, pendiri Zeta Prive. Trias akan menampilkan koleksi yang terinspirasi dari kota New York, The Talking Point. "Baju yang tadinya hanya occasionally saja sekarang dengan tambahan aksesori yang bold berwarna hitam, bisa jadi statement," ujarnya. Koleksi yang ditampilkan merupakan pakaian wanita bernuansa modest wear yang elegan, modern dan siap pakai yang menjadi spirit American Style. Sentuhan palet warna soft namun versatiles seperti palet cream, gossamer pink, harbour blue, basil dan innuendo.

Kami. merayakan 14 tahun ke New York

Kami. merayakan 14 tahun berkarya New York Fashion Week 2023. (dok. Buttonscarves Beauty)

Selain bangga, bagi brand fashion Kami. bisa tampil di New York Fashion Week menjadi hadiah 14 tahun berkarya. "Setelah berbagai panggung baik lokal dan show internasional, alhamdulilah tahun ini Kami. di New York Fashion Week," ujar pendiri Kami. Afina Candarini.

Sama seperti brand lainnya, Kami. juga menampilan 10 looks yang terinspirasi dari tapis Lampung. "Kalau secara harfah dilihat motifnya seperti tangga jadi itu benar-benar menggambarkan perjalanan Kami. yang benar-benar meniti tangga," tambah Afina menjelaskan koleksi yang diberi Charaka atau pengembara. "Jadi harapannya si perjalanan ke New Yprk Fashion Week bisa menggambarkan perjuangan Kami. selama 14 tahun dan bisa membuat lebih maju industri modest fashion Indonesia."

AM By Anggiasari ingin memperluas pasar di Amerika

AM by Anggiasari akan menampilkan koleksi yang diberi nama Komorebi, di New York Fashion Week 2023. (dok. Buttonscarves Beauty)

AM merupakan brand modest yang mengusung konsep sustainable yang mempunyai strategi konsep recycle sebagai brand DNAnya. Fashion creator-nya Anggiasari menggunakan sisa denim dari garmen lokal Indonesia atau produk denim yang over stock, reject atau cacat produk. Lalu dikombinasikan dengan bahan yang aman terhadap lingkungan, nyaman pada kulit yang mengandung katun 85 - 100 persen,

Di New York Fashion Week, AM by Anggiasari akan menampilkan koleksi yang diberi nama Komorebi, yang berasal dari bahasa Jepang. "Yang artinya cahaya yang masuk lewat sela-sela dedaunan, kebetukan teknik atau bahannya diambil dari teknik Jepang, kain Shibori yang dikombinasikan eco print lalu dibatik, jadi ada tiga teknik yang digunakan, baru dibuat satu koleksi baju," jelas Anggia menjelaskan koleksi yang bergaya sporty casual. Dia menambahkan AM By Anggiasari sudah memiliki pasar di Amerika Serikat, sehingga dengan tampil di New York Fashion Week bisa memperluas pasar yang sudah ada.

Dukungan Buttonscarves Beauty

Pada ajang Indonesia Now di New York Fashion Week, ketujuh jenama ini juga mendapat dukungan dari Buttonscarves Beauty sebagai Official Beauty Partner. Marketing Director, Buttonscarves Beauty, Kanya Hapsari mengatakan, kesempatan menjadi Official Beauty Partner sebuah kehormatan, terlebih brand ini masih sangat baru di industri kecantikan.

"Ini achievement kami sebagai brand yang masih baby mendapat kepercayaan mendukung fashion dan menjadi official beauty partner di New York Fashion Week, dan berharap Indonesia bisa menjadi pusat fashion dan industri beatuy di dunia, semoga di sana berhasil dan mengharumkan nama Indonesia," ujar Kanya.

Di New York Fashion Week, Buttonscarves Beauty memperkenalkan tampilan makeup “Popping Autumn” yang terinspirasi dari warna-warna musim gugur yang dipadukan dengan vibrant color. Look ini memiliki karakter yang soft namun fresh dengan menggunakan warna-warna pink, peach, cream, dan coklat. Di panggung New York Fashion Week Fall/Winter 2023, Buttonscarves Beauty merepresentasikan karakter makeup yang anggun dan fresh serta dapat digunakan untuk sehari - hari.

