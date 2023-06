Adele Mengalami Infeksi Jamur Kulit gara-gara Pakai Shapewear Kelamaan

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Adele mengungkap tentang infeksi jamur kulit di area selangkangan karena memakai shapewear, menurut laporan. Penyanyi "Easy On Me", 35, mengatakan dia berkeringat dalam shapewear Spanx yang dipakainya setiap malam saat tampil di pertunjukan residensinya di Las Vegas.

Adele baru-baru ini kembali ke tempat tinggalnya di The Colosseum di Caesars Palace setelah istirahat tiga bulan. Menurut Daily Mail, selama pertunjukan terbarunya selama akhir pekan, dia mengatakan merasa seksi di bawah lampu sorot di atas panggung. Tapi itu membuatnya berkeringat. "Saya butuh handuk, Yesus!" kata dia.

Dia lalu menceritakan ke orang banyak bahwa dokternya memberi tahu dia bahwa dia menderita "jock itch", infeksi jamur kulit yang menyebabkan ruam gatal di area tubuh yang hangat dan lembap, seperti selangkangan.

"Agak kasar tapi aku tidak pernah tahu itu ada!" kata penyanyi "Easy On Me" itu.

“Jelas ketika saya melakukan pertunjukan saya, saya memakai Spanx dan menyimpan semuanya dan membuatnya pas untuk saya. Dan saya banyak berkeringat dan tidak kemana-mana. Jadi pada dasarnya saya hanya duduk di keringat saya. Dan dokter saya memberi saya [krim] gatal di selangkangan.”

Tapi superstar itu juga mengungkap kabar baik tentang dirinya kepada penggemar bahwa dia mulai latihan angkat beban lagi dan dia benar-benar menyukainya.

Setelah istirahat tiga bulan, Adele mengatakan dia "digas" untuk tampil lagi, bahkan ketika dia merasa gugup.

“Kami beristirahat yang sangat panjang dan saya digas untuk kembali. Aku bosan keluar dari otak saya. Entah bagaimana aku merindukanmu. Ini adalah perubahan yang menyenangkan. Saya benar-benar suka melakukan pertunjukan ini dan ini adalah puncak minggu saya. Saya putus asa ingin kembali. Ini adalah arti yang sama sekali baru.”

Pada Maret, Adele mengumumkan bahwa dia memperpanjang masa tinggalnya di Las Vegas dengan 34 tanggal lagi antara bulan Juni dan November. Dia juga berbicara tentang rencana untuk merilis film konser.

Serial "Weekends With Adele" -nya dimulai pada November 2022 dan dijadwalkan berakhir pada Maret, tetapi perwakilannya mengatakan akan dilanjutkan pada 16 Juni hingga 4 November.

Baru-baru ini, pelantun "Someone Like You" itu tampak terjebak di tengah perceraian teman dekatnya Alan Carr dan mantan suaminya Paul Drayton.

Mantan pasangan itu menikah selama tiga tahun tetapi mengumumkan perpisahan mereka pada Januari 2022. Adele membiayai pesta pernikahan mereka pada 2018 dan meresmikan upacara setelah ditahbiskan.

Adele saat ini tinggal di Beverly Hills bersama pacarnya Rich Paul dan putranya yang berusia 10 tahun Angelo dari mantan suaminya Simon Konecki.

INDEPENDENT | JUST JARED

