Adele Tampil Elegan dalam Balutan Gaun Marun Louis Vuitton di Grammy 2023

TEMPO.CO, Jakarta - Penampilan Adele di Grammy 2023 mencuri perhatian. Penyanyi 34 tahun itu tak terlihat berjalan di karpet merah, tetapi dia membuat fashion statement yang memukau dalam gaun beludru merah anggur.

Adele mengenakan gaun off-the-shoulder beludru yang elegan dari koleksi Louis Vuitton. Gaun bernuansa merah anggur atau marun itu memiliki detail ruffle di bagian bahu yang dramatis dan pinggang berpita. Dia melengkapi penampilannya dengan sepatu pump senada dan perhiasan Tiffany & Co berupa dua cincin berlian, gelang berlian "Victoria" dan anting-anting besar "Schlumberger" dalam platinum dan emas kuning 18 karat dengan berlian.

Sementara rambut pirangnya dibelah ke satu sisi dan ditata dalam gelombang besar yang bergelombang, ditambah manikur krom burgundy. Riasan mata merah muda berkilauan dan lipstik rose pink.

Selama acara, Adele duduk di sebelah Lizzo, yang juga memilih warna merah untuk malam itu, menampilkan tampilan Dolce & Gabbana yang berapi-api dan bervolume. Keinginannya untuk bertemu aktor Dwayne Johnson juga terwujud di acara itu. Di tampak kaget dan senang saat aktor "Jumanji" yang mengenakan setelan satin berwarna mustard, berjalan ke arahnya dan memeluknya.

Adele (kiri) bersama Beyonce dan Lizzo, di Grammy 2023. Instagram.com/@adeleaccess

Adele dinominasikan untuk tujuh Grammy malam ini, termasuk Album of the Year untuk "30," Song of the Year untuk "Easy on Me" dan Video Musik Terbaik, juga untuk "Easy on Me." Momen bahagia lainnya juga terlihat saat The Rock memberinya kemenangan pertamanya malam itu untuk Penampilan Solo Pop Terbaik.

Adele beristirahat dari residensinya di Las Vegas, "Weekends with Adele", untuk menghadiri acara musik yang gemerlap, dan acara besar lainnya Minggu depan. Pelantun "Set Fire to the Rain" mengatakan kepada penontonnya selama pertunjukan baru-baru ini bahwa dia akan pergi ke Super Bowl untuk mendukung seorang sahabat istimewa. “Aku pergi hanya untuk Rihanna. Saya tidak peduli,” katanya pada hari Jumat dalam salah satu pertunjukannya di Colosseum di Caesars Palace.

Setelah menetap di Amerika Serikat, Adele memulai residensinya di Las Vegas pada November 2022. Konser perdana di Caesars Palace menandai yang pertama dari 32 pertunjukan Adele di tempat tersebut, setelah sempat tertunda hampir setahun.

Adele mengumumkan tanggal penjadwalan ulangnya pada Juli 2022 setelah dia membatalkan pertunjukan karena masalah produksi di balik layar. Acara "Weekends with Adele" yang diperbarui sekarang akan berlangsung hingga 25 Maret.

