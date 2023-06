Kate Middleton Tampil Apik dengan Gaun Polkadot dan Anting Putri Diana

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Kate Middleton tampil apik saat menghadiri kebaktian Order of the Garter pada Senin sore, 19 Juni 2023. Dia mengenakan gaun polkadot Alessandra Rich berwarna dasar putih. Dia memasangkan gaun ini dengan anting-anting Collingwood Pearl mendiang Putri Diana, yang diterima mendiang ibu dua anak itu sebagai hadiah pernikahan pada 1981.

Putri Wales sebelumnya mengenakan permata ini pada Hari Anzac pada 2022, setelah pertama kali memulai debutnya pada 2017 untuk Perjamuan Negara Spanyol. Kate juga mengenakan anting-anting ini untuk potret ulang tahunnya yang ke-40, jadi itu jelas sangat berarti baginya.

Wanita berusia 41 tahun itu menghadiri layanan tahunan Order of the Garter, yang merupakan Order of Chivalry tertua dan paling senior di Inggris.

Knights of the Garter dipilih secara pribadi oleh Raja Charles untuk menghormati mereka yang telah memegang jabatan publik, berkontribusi dengan cara tertentu untuk kehidupan nasional atau yang telah melayani raja secara pribadi.

Gaun Alessandra Rich adalah versi hitam putih dari gaun merah muda yang dikenakan oleh Lady Eliza Spencer awal tahun ini.

Kate memasangkan gaun polka dot hitam dan putihnya dengan fascinator berwarna serupa yang dirancang oleh Philip Treacy.

Kate juga menggunakan alas kaki Alessandra Rich, memilih sepatu hak putihnya dengan bagian jari kaki berwarna hitam. Sepatu yang dibuat dari kulit ini menampilkan toecap runcing yang kontras dengan tali gaya Mary Jane. Putri Wales terakhir mengenakan sepatu ini pada Mei saat mengunjungi Anna Freud Center dan tampak luar biasa.

Order of the Garter adalah Order of Chivalry tertua dan paling senior di Inggris, didirikan oleh Raja Edward III hampir 700 tahun yang lalu. Ordo itu termasuk Raja, yang merupakan Sovereign of the Garter, Ratu, beberapa anggota Keluarga Kerajaan, dan 18 Ksatria atau Wanita yang dipilih sebagai pengakuan atas pekerjaan mereka.

Raja Charles memimpin kebaktian Garter pertamanya di Kapel St George di Windsor, ditemani oleh istrinya, Ratu Camilla.

Selain Kate Middleton, hadir pula Pangeran Edward dan Sophie yang bergelar Duke dan Duchess of Edinburgh.

EXPRESS.CO.UK | HELLO MAGAZINE

