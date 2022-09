Kate Middleton Mendapat Gelar Putri Wales Fokus dengan Masa Depan

TEMPO.CO, Jakarta - Pangeran William dan Kate Middleton, Duke dan Duchess of Cornwall dan Cambridge, secara resmi mewarisi gelar Pangeran dan Putri Wales dari Raja Charles III dan mendiang Putri Diana. Raja Charles, yang naik takhta segera setelah kematian Ratu Elizabeth II kemarin, mengumumkan gelar baru mereka dalam pidato publik pertamanya sebagai raja, Jumat 9 September 2022.

"Sebagai Pewaris saya, William sekarang mengambil gelar Skotlandia yang sangat berarti bagi saya. Dia menggantikan saya sebagai Adipati Cornwall dan mengambil tanggung jawab untuk Kadipaten Cornwall yang telah saya emban selama lebih dari lima dekade," kata Raja Charles III. dalam pidatonya, yang direkam di Blue Drawing Room, Istana Buckingham.

"Hari ini, saya bangga mengangkatnya sebagai Pangeran Wales, Tywysog Cymru, negara yang gelarnya sangat saya sanjung selama hidup dan tugas saya. Dengan Catherine di sampingnya, Pangeran dan Putri Wales kita yang baru, saya tahu, akan terus menginspirasi dan memimpin percakapan nasional kita, membantu membawa kaum marginal ke titik pusat di mana bantuan vital dapat diberikan."

Ratu Elizabeth, bersama putranya Pangeran Charles dan Camilla, Duchess of Cornwall, Pangeran William dan Kate Middleton, Duchess of Cambridge, bersama dengan Putri Charlotte, Pangeran George dan Pangeran Louis muncul di balkon Istana Buckingham sebagai bagian dari parade Trooping the Color selama Perayaan Platinum Jubilee atau 70 tahun bertakhta di London, Inggris, 2 Juni 2022. Ratu wafat berselang setahun setelah kematian suaminya, Pangeran Philip. Ian Vogler/Pool via REUTERS/File Photo

Dengan gelar barunya, menurut sumber pasangan itu bermaksud untuk memperdalam kepercayaan dan rasa hormat dari orang-orang Wales dari waktu ke waktu. Selain itu, pasangan ini juga akan mendekati peran mereka dengan cara yang sederhana dan rendah hati seperti yang mereka lakukan sebelumnya. Sementara itu, Putri Wales, Kate Middleton, sangat menghargai sejarah yang terkait dengan peran ini. "Dia juga ingin melihat ke masa depan saat dia menciptakan jalannya sendiri," kata sumber itu kepada Harper's Bazaar.

Kate Middleton dan Pangeran William bukan satu-satunya yang menerima gelar baru. Camilla, sebelumnya dikenal sebagai Duchess of Cornwall, sekarang resmi menjadi Permaisuri. Anak Pangeran Harry dan Meghan Markle, Archie dan Lilibet, juga kini berhak menyandang gelar pangeran dan putri.

Istana Buckingham mengumumkan kematian Ratu Elizabeth II, raja yang memerintah terlama dalam sejarah Inggris, Kamis 8 September 2022. "Sang Ratu meninggal dengan tenang di Balmoral sore ini. Raja dan Permaisuri akan tetap di Balmoral malam ini dan akan kembali ke London besok," bunyi pernyataan itu.

