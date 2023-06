Diane Keaton Pakai Topi yang Menutupi Seluruh Tubuh saat Mengunjungi Museum di Jerman

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Diane Keaton tampaknya semakin terobsesi pada topi. Aktris The Book Club: The Next Chapter yang terkenal dengan kecintaannya pada penutup kepala itu membuat model topi jerami berukuran raksasa dengan pita hitam dalam video baru yang dibagikan di Instagram pada Jumat, 9 Juni 2023.

“APAKAH TOPI BARU SAYA TERLALU BESAR? JADILAH JUJUR... @maryamkeyhani @kunstsammlungnrw @strieaposefestival @nmeyers,” tulis Keaton, 77, bercanda dalam caption Instagram Reel. Topi monumental itu dirancang oleh seniman Maryam Keyhani.

Topi tersebut menutupi seluruh tubuhnya dari kepala hingga kaki, hanya memperlihatkan celana putih dan kakinya yang menyembul keluar, saat ia berjalan menuju museum seni modern Kunstsammlung NRW di Düsseldorf, Jerman.

Video kocak itu memperlihatkan bintang The Godfather itu saat dia berjalan menuju pintu masuk museum di bawah sinar matahari Düsseldorf. Saat dia berhenti sejenak, topi kebesaran itu diturunkan ke tanah dan Keaton tampaknya menunggu saat yang tepat untuk mencoba masuk melalui pintu otomatis. Dia kemudian berhasil mengarahkan penutup kepala raksasa itu masuk dan masuk ke museum.

Perancang topi raksasa itu, Keyhani, juga mengunggah serangkaian foto di Instagram untuk menghormati Keaton yang mengenakan topi bowler cantik selama beberapa dekade.

“Ratu topi asli,” tulis Keyhani di postingannya.

Pilihan headwear terbarunya bukanlah pertama kalinya Keaton bercanda dengan pilihan gayanya.

Pada Februari, aktris Something's Gotta Give membagikan tiga belas gambar kesalahan fashionnya dalam kompilasi video Instagram berjudul "Fashion Goes Wrong". Gambar itu termasuk tampilan garis-garis horizontal, celana hitam yang tidak pas dipasangkan dengan jaket dan topi krem, dan syal putih yang terinspirasi Amelia Earhart dipadukan dengan jaket bomber kulit hitam dan rok kotak-kotak kuning-hitam-putih.

Untuk melengkapi koleksi fashionnya, Diane Keaton juga menyertakan setelan kotak-kotak biru tua dan hitam yang dihiasi dengan setengah lusin kalung salib dan tampilan awal era masker saat pandemi. “DI SINI TERBENTUK KESALAHAN FASHION SAYA YANG TAK TERAKHIR… SEMOGA MEREKA BERIstirahat DALAM DAMAI,” canda Keaton sebagai judul klip.

PEOPLE

