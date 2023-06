Outfit Monokrom Priyanka Chopra Nonton Konser Beyonce

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Priyanka Chopra menonton konser Renaissance Beyonce, di London minggu lalu. Dia membagikan beberapa momen dirinya menikmati acara itu di Instagram. Dalam unggahannya dia terlihat mengenakan atasan berpotongan hitam yang stylish dan rok belahan setinggi paha.

Pakaian dua potong hitam Priyanka Chopra dari koleksidesainer Emilio Pucci. Sedangkan blusnya disebut Iride-Print Crop Top seharga US$ 570 atau sekitar Rp 8,4 juta , bagian bawahnya diberi nama Iride-Print Gathered Skirt seharga US$ 670 atau sekitar Rp 9,9 juta.

Pada elemen desain, pakaian berwarna hitam hadir dengan desain dekoratif. Atasannya berupa crop top lengan 3/4 yang pas bentuk, berpotongan asimetris dengan ruching dan tali berwarna pelangi yang diikat menjadi pita di bagian korset dan garis leher V plunging. Sedangkan bawahannya berupa rok midi yang serasi, berpotongan asimetris, desain yang menyatu, belahan setinggi paha samping, dan pas ramping.

Priyanka melengkapi busana monokromnya dengan perhiasan minimal, termasuk kalung dan cincin choker emas berlapis dan stiletto Lee Girandole Print dari label yang sama. Model rambut tebalnya ditata terbuka dengan belahan samping. Lipstik merah menyala, alis berbulu, blush on pink, dan tampilan makeup dewy melengkapi outfit konser ibu satu anak itu.

Priyanka mendokumentasikan beberapa momen konser, termasuk berbagi foto ibunya dengan Salma Hayek, serta klip Blue Ivy membawakan lagu hit Bey "America Has a Problem."

Dia mengutip salah satu lagu Beyonce “Formation, dalam keterangan unggahannya. “Dream it, I work hard. I grind 'til I own it, I twirl on them haters," tulisnya. "Wanita yang luar biasa dan malam yang luar biasa. Dengan wanita-wanita penting untukku. Sangat senang akhirnya Anda bisa melihatnya."

Wanita 40 tahun itu juga memberikan ucapan terima kasi kepada suaminya Nick Jonas, yang telah memberinya malam paling berkesan. Dia juga berterima kasih kepada Beyonce dan Jay-Z atas keramahan mereka dan memuji Blue Ivy karena memberikan penampilan yang 'luar biasa' bersama ibunya.

HINDUSTAN TIMES | INSTYLE

