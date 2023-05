Priyanka Chopra selalu Bawa Sepatu Flat ke Karpet Merah

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Priyanka Chopra memiliki karier yang cemerlang. Dia menjadi bintang global dan ditunjuka sebagai duta dari beberapa merek ternama. Terlepas dari kariernya yang termasyhur di Bollywood dan Hollywood, selera busana Priyanka juga melambungkannya ke panggung internasional sebagai ikon sejati.

Dalam wawancara baru-baru ini dengan The Zoe Report, Priyanka mengungkap tentang gaya pribadinya dan dia yang suka murung tapi suka merasa nyaman dengan hal lain. "Gaya saya sangat individual. "Saya sangat murung dengan gaya pribadi saya. Saya akan bangun di pagi hari dan memutuskan bagaimana perasaan saya, dan saya selalu suka merasa nyaman," kata istri musikus Nick Jonas itu, seperti dilansir dari Hindustan Times, Rabu, 24 Mei 2023.

Priyanka menambahkan bahwa dia selalu membawa sepasang sepatu flat ke karpet merah karena dia suka nyaman dan bergaya pada saat bersamaan. "Saya selalu membawa sepasang flat atau sepatu kets di karpet merah. Saya selalu menjadi orang yang mencari kenyamanan sekaligus menjadi yang paling modis. Jadi Spanx (shapewear) saya lepas tepat setelah karpet merah selesai. Saya selalu punya satu/dua pilihan setiap kali saya ke karpet merah karena saya murung. Saya mungkin bangun dan merasa terlalu sempit, saya tidak bisa melakukannya," kata aktris Citadel itu kepada publikasi.

Dia juga membagikan nasihat fashion terbaik yang pernah dia terima. "Nasihat mode terbaik terbaik yang pernah saya terima, yang akan menjadi saran mode terbaik yang pernah Anda terima, adalah 'Less is more'."

Pada akhirnya, Priyanka membagikan pandangannya tentang pilihan fashion yang dibuat setiap orang di awal tahun 2000 dan mengapa dia membakar banyak foto sekolah menengahnya.

"Rasanya seperti awal tahun 2000-an, dan semua orang mengalaminya. Tapi semuanya menonjolkan dan eyeliner dan eye shadow dan gaun rantai dan celana jeans rendah pinggang dan celana dalam yang terlihat. Begitu banyak yang terjadi. Saya mungkin memilikinya membakar banyak foto sekolah menengah saya, yang sekarang saya sesali karena saya sedang menulis buku saya dan saya membutuhkan gambar. Saya membakar banyak dari gambra itu karena saya seperti 'Apa yang kamu pikirkan?? Jadi tidak perlu'," katanya.

Priyanka Chopra baru-baru ini menghadiri peluncuran koleksi perhiasan Bulgari di Italia bersama brand ambassador merek tersbeut, termasuk Anne Hathaway, LIsa Balckpink, dan Zendaya.

