Lana Del Rey Dandan bak Marilyn Monroe di Konser Pertamanya setelah Empat Tahun Vakum

TEMPO.CO, Jakarta - Lana Del Rey tampil di konser pertamanya setelah empat di Festival MITA 2023 di Rio De Janeiro, Brasil, akhir pekan lalu. Festival ini menandai pertama kalinya penyanyi yang bernama asli Elizabeth Woolridge Grant itu melakukan konser penuh sejak November 2019.

Penyanyi "Summertime Sadness", 37, bergaya bak Marilyn Monroe sambil mengenakan wig pirang seperti rambut bintang film ikonik itu di era 1950-an. Del Rey mengenalan atasan hitam berlengan tiga perempat yang dipasangkan dengan rok hitam di bawah lutut dan sabuk hitam lebar dengan jepitan metalik emas di pinggang.

Untuk aksesori, del Rey hanya mengenakan sepasang gelang emas tipis di pergelangan tangannya dan manikur putih yang agak melenceng dari penampilan monokromatiknya.

Menambahkan sentuhan glam pada penampilannya, penyanyi itu mengenakan sepasang sepatu hak sandal bertali emas dengan sentuhan akhir yang mengkilap dan tali pengaman yang tebal di sekitar tumit. Gayanya juga tampak menonjolkan bulu merah muda lembut di bagian atas.

Sepatu 2 hingga 3 inci yang dikenakan menambah tinggi badan Rey beberapa inci, memperpanjang siluetnya. Musikus "Born to Die" ini sering mengenakan sepatu bot ujung runcing, tumit tali pergelangan kaki, dan sepatu berujung tajam di karpet merah dari merek-merek seperti Versace, Salvatore Ferragamo, dan X. Penampilannya di luar panggung lebih simpel, bisasepatu kets rendah dari Keds, Skechers dan People Footwear, serta sandal dari Billabong dan Chanel. Dalam hal penampilan, Del Rey juga memiliki gaya andalan, termasuk sepatu kets Converse putih dan sepatu bot berhias dari Gucci dan Jeffrey Campbell.

Penampilan ala Marilyn Monroe ini sejalan dengan video klip barunya single terbaru dari album terbarunya "Did You Know That There a Tunnel Under Ocean Blvd". Dalam video untuk lagu “Candy Necklace,” Del Rey bergaya ala Marilyn Monroe. Dia juga pernah merujuk Monroe dalam lagu dan visual, terutama untuk "National Anthem" di mana dia meniru serenade "Happy Binrthday" Monroe tahun 1962 untuk presiden John F. Kennedy.

Di Rio de Janeiro, Lana Del Rey membawakan lagu-lagu dari album terbarunya. Dalam beberapa tahun terakhir, Del Rey hanya tampil di acara bincang-bincang malam dan dia tampil sekali dengan Bleachers di High Water Festival di Carolina Selatan awal tahun ini.

PAGESIX | W MAGAZINE | FOOTWEAR NEWS

