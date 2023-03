Lana Del Rey Tiru Gaun Pengantin Sahabatnya untuk Dipakai di Acara Penghargaan

TEMPO.CO, Jakarta - Alih-alih mencari inspirasi dari peragaan busana, Lana Del Rey menjelajahi lorong pernikahan untuk menemukan tampilan acara penghargaan terbarunya. Usai menghadiri pernikahan sahabatnya, Victoria Kofoed, pelantun "Summertime Sadness" itu meniru busana mempelai wanita, yaitu gaun pengantin kuning Zimmermann, saat menghadiri acara Billboard's Women in Music pada 1 Maret 2023. Di acara tersebut, Del Rey menerima penghargaan sang visioner untuk merayakan kariernya selama 14 tahun

Gaun midi itu menampilkan cetakan paisley, detail tipis, applique bunga, dan garis leher tinggi. Di situs web Saks Fifth Avenue dijual seharga USD 3.150 atau sekitar Rp 48,6 juta. Untuk memberikan sentuhan pribadinya, dia memasangkan pakaian itu dengan ikat pinggang kuning dan sandal emas.

Ini akan menjadi gaun pengantin yang sempurna untuk pengantin nontradisional yang ingin memikirkan kembali gaun putih yang khas. Warna cerah juga membuatnya menjadi tambahan yang bagus untuk pernikahan musim semi atau musim panas, dan kain romantis cocok untuk pesta di taman atau pesta di halaman belakang. Garis leher yang tinggi juga mengingatkan pada gaun retro tahun 1950-an, sehingga cocok untuk pengantin yang terinspirasi gaya vintage.

Lana Del Rey memposting tentang tampilan acara penghargaan di akun Instagram pribadinya pada 6 Maret 2023. Dia mengunggah foto berdampingan, menunjukkan gambar sahabatnya yang mengenakan pakaian tersebut pada hari pernikahannya di samping foto dirinya berpose di acara musik.

“Saya berjanji kepada Bestie saya, bahwa jika saya harus mengenakan gaun yang sama dengan yang dia kenakan untuk pernikahannya, saya akan melakukannya berdampingan,” katanya. “Saya tidak bisa melakukan keadilan, tapi saya butuh alasan untuk memposting foto pernikahannya yang indah. Selamat, Vic."

Dalam keterangannya, dia juga memasukkan baris dari puisinya "What Happened When I Left You," yang ditampilkan dalam buku dan album ucapannya, Violent Bent Backwards Over the Grass. "Di Zimmermann dengan sandal , pada satu gaun musim panas untuk dipilih,” lanjutnya mengutip puisinya.

Pada pertemuan Billboard, Olivia Rodrigo mempersembahkan penghargaan visioner kepada Lana Del Rey. Dalam pidatonya dia mengaku sama sekali tidak memiliki visi jangka panjang. “Ketika saya merilis album pertama saya 14 tahun lalu, airnya tidak sehangat itu. Saya sangat senang untuk semua orang yang merasa ini adalah waktu yang indah dalam budaya untuk menjadi diri mereka sendiri dan mengekspresikan diri. Itu tidak terasa seperti itu di tahun 2008," ujarnua.

Baru-baru ini, Lana Del Rey menerima banyak spekulasi mengenai status hubungannya sendiri. Pada Juli 2022, sesama penyanyi Jack Donoghue memposting foto Instagram dengan penyanyi "Doin 'Time", yang memicu rumor kencan. Foto tersebut telah dihapus, tetapi judul aslinya mengatakan "Kunjungan keluarga".

Menurut Daily Mail, sumber yang dekat dengan Donoghue mengatakan kepada publikasi bahwa keduanya tampak sangat menyukai satu sama lain. "Kamu mungkin tidak percaya ini, tapi Jack benar-benar romantis," ungkap sumber itu. “Dia benar-benar tergila-gila pada Lana. Saat dia pergi selama beberapa hari, dia memainkan lagu-lagunya dengan sangat keras, memastikan sistem suaranya cukup bagus."

BRIDE

