Syuting Only Murders In The Building Selena Gomez Tampil Memukau Pakai Gaun Pengantin

TEMPO.CO, Jakarta - Selena Gomez berubah menjadi pengantin yang sempurna saat dia syuting sebuah adegan untuk serial Hulu, Only Murders in the Building musim ketiga di New York City, Amerika Serikat, pada hari Selasa, 21 Maret 2023.

Aktris berusia 30 tahun yang memerankan Mabel Mora dalam serial itu tampil memukau dengan gaun pengantin bergaya putri lengkap yang dipasangkan dengan kerudung tradisional panjang dan sarung tangan tipis. Dia juga mengenakan anting-anting menjuntai dengan rambut gelapnya ditarik ke belakang menjadi sanggul rendah dan menambahkan semburat warna dengan lipstik merah cerah.

Selena memanfaatkan momen tersebut dengan melakukan beberapa pose menyenangkan dalam balutan gaun di postingan Instagram-nya sendiri. Dia duduk di lantai dan memperlihatkan sepatu bot tempur putihnya saat tangannya mengangkat sekaleng Coca-Cola. "Saya tidak punya keterangan. Hanya hari biasa di tempat kerja. @onlymurdershulu," tulisnya.

Di bagian komentar, halaman Instagram resmi acara tersebut dengan manis bertanya, "Hal yang paling penting pertama, apakah saya diundang?"

Rekan mainnya Steve Martin membagikan foto dengan Selena mengenakan gaun pengantin di Twitter. "Tebak apa yang baru saja terjadi!' saat ia menciptakan kembali tampilan Father of the Bride yang ikonik dengan aktris tersebut. Dalam film yang dirilis tahun 1991, Steve memerankan George Banks, yang putrinya Annie (Kimberly Williams Paisley) pulang dari belajar di luar negeri hanya untuk memberi tahu orang tuanya bahwa dia sudah bertunangan.

"Tetangga mempelai wanita," tulis seorang penggemar ketika yang lain menambahkan, "Bukankah ada film berjudul ... oh ya, saya mengerti. Selamat."

Seorang pengguna Twitter bercanda, "Steve, kamu akan bangkrut dengan semua pernikahan ini!" sementara seseorang bertanya, "Hidup meniru seni?"

Martin Short, juga berpose bahagia dengan Selena Gomez di foto lain yang diposting Steve Martin. "Ternyata ini juga terjadi." tulisnya.

Foto Steve Martin dan Selena Gomez muncul beberapa minggu setelah dia mengungkapkan bahwa syuting untuk season 3 telah resmi dimulai, dengan Meryl Streep, bergabung sebagai pemeran. Selain itu, diumumkan bahwa alumni Grey's Anatomy Jesse Williams akan memiliki peran berulang sebagai dokumenter dengan minat tertentu.

Tak lama setelah Only Murders in the Building ditayangkan pada tahun 2021, Selena Gomez menceritakan tentang pengalaman bekerja dengan dua tokoh komedi di serial tersebut. "Mereka segera membuat saya merasa seperti saya adalah bagian dari trio. Mereka hanya yang terbaik. Mereka sangat rendah hati dan baik hati, dan mereka hanya memiliki perspektif manusia yang berbeda tentang kehidupan daripada siapa pun yang pernah saya temui," katanya kepada People. "Saya bertanya kepada mereka tentang bagaimana kehidupan dulu, dan selalu sangat menarik untuk mendengar tentang industri ini dan seperti apa dulu. Saya merasa seperti spons, hanya menyerap semua yang saya bisa. Kita semua berada dalam rantai email grup."

DAILY MAIL | PEOPLE

