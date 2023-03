Selena Gomez Perlihatkan Kulit Bercahaya tanpa Makeup

TEMPO.CO, Jakarta - Selena Gomez memamerkan kulit bercahaya dalam swafoto bebas makeup dalam unggahan di Instagram, Senin, 13 Maret 2023. Pendiri merek kecantikan Rare Beauty itu terlihat mengenakan tank top hitam berpotongan rendah.

Superstar berusia 30 tahun membiarkan rambut hitamnya tertata secara alami dalam gelombang kasual. Dia terlihat santai menikmati waktu istirahat di rumah.

"Violet chemistry," tulis Selena pada postingan tersebut, merujuk lagu baru sesama bintang Disney Miley Cyrus.

Unggahan itu mendapat sambutan hangat dari basis penggemarnya yang besar. Dalam waktu kurang dari satu jam, unggahan itu sudah mendapat jutaan like dan ratusan ribu komentar.

"Benar-benar menakjubkan," tulis influencer kebugaran Whitney Simmons.

Selena memperlihatkan dirinya apa adanya kepada para pengikutnya secara teratur untuk mempromosikan kepositifan tubuh atau body positivity. Bintang The Only Murders in The Building memposting gambar yang sangat jujur bulan lalu, tanpa filter untuk menunjukkan noda yang menonjol di bibir atasnya dengan bangga.

"Aku," tulis ratu baru Instagram, mengunggah gambar jujur dan mendapatkan pujian besar di bagian komentarnya.

Nicola Peltz Beckham, 28, menulis "paling cantik yang pernah ada." Sementara bintang White Lotus Aubrey Plaza, 38, memberikan Gomez sebuah emoji cinta.

Selena membiarkan rambut ikal alaminya dengan mengenakan sweter yang nyaman, memungkinkan wajahnya yang polos bersinar dengan percaya diri.

Gomez sedang menghadapi kritik atas berat badannya yang berfluktuasi. Dia mengatakan bahwa dia lebih terpengaruh oleh orang-orang yang mempermalukan tubuh daripada sebelumnya.

Penyanyi The Same Old Love, yang sebelumnya mengungkapkan obat lupusnya menyebabkan berat badannya bertambah, menggambarkan dirinya sebagai seseorang yang tidak peduli dengan kritik, padahal kenyataannya dia menangis.

"Berat badan saya akan terus berfluktuasi karena saya akan menjalani pengobatan tertentu. Dan jelas, orang-orang hanya mengikutinya," kata Selena. "Sepertinya mereka tidak sabar untuk menemukan sesuatu untuk menjatuhkanku. Saya dipermalukan karena menambah berat badan karena lupus saya," dia menambahkan.

Dia mengaku berbohong bahwa selama ini dia tidak masalah atas kritik tersebut. Kenyataannya dia tak bisa menerima komentar orang tentang tubuhnya. Dia sampai menangis di kamar karena merasa tidak ada yang pantas mendengar hal-hal itu.

"Meskipun saya mengatakan itu tidak mengganggu saya, karena saya tidak ingin mengganggu orang lain yang mengalami hal yang sama, dipermalukan karena penampilan mereka, siapa mereka, siapa yang mereka cintai. Saya hanya berpikir itu sangat tidak adil. Saya merasa tidak ada orang yang pansa merasa dirinya kurang," ujar Selena Gomez.

