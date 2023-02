Selena Gomez Bagi Tutorial Makeup Bersiap Santai di Rumah

TEMPO.CO, Jakarta - Selena Gomez baru saja memberi penggemar pandangan di belakang layar tentang bagaimana dia bersiap-siap ketika dia sama sekali tidak punya tempat tujuan.

Video tersebut, yang diposting ke saluran YouTube Rare Beauty pada hari Senin, 27 Februari 2023, menampilkan Selena yang tanpa riasan saat dia menjelaskan bagaimana dia menggunakan produk mereknya untuk bersiap-siap untuk santai di rumah menikmati mie rame dan film yang bagus.

Video dimulai dengan bintang Only Murders in the Building yang mengaplikasikan Illuminating Primer dari Rare Beauty, yang menurutnya adalah favoritnya. "Kami punya yang lebih matte, dan yang ini sangat menyenangkan dan bersinar," ujarnya saat mengaplikasikan produk itu.

Sepanjang video, Selena menyentuh setiap produk Rare Beauty yang dia terapkan, sambil membagikan bagaimana dia menggunakannya dan mana yang menjadi favoritnya. Ketika dia sampai pada langkah concealer, dia bercanda tentang perbedaan pendapat tentang cara mengaplikasikannya, mengingat setiap orang melakukannya dengan cara mereka sendiri.

Penyanyi 30 tahun itu, mengambil tube concealer dan membubuhkan bintik-bintik produk di wajahnya. "Saya tahu semua orang memiliki pendapat tentang cara melakukan concealer yang benar. Saya tidak tahu, ini hanya yang saya lakukan, dan saya berharap yang terbaik," jelasnya.

Di sela-sela langkah, Selena menjawab beberapa pertanyaan, termasuk di mana dia suka berbelanja dengan saudara perempuannya dan saran apa yang akan dia berikan kepada komunitas kecantikannya. "Cobalah untuk disengaja, luangkan waktu untuk Anda - luangkan waktu untuk orang-orang yang benar-benar penting," katanya. "Dan saya kira nasihat lain adalah menyadari dengan siapa Anda mengelilingi diri Anda."

Selena Gomez bahkan berterima kasih kepada penggemar Rare Beauty membuat video sendiri menggunakan produk tersebut dan mengunggahnya di TikTok. Pecinta kecantikan di mana-mana telah membuat video persiapan mereka sendiri menggunakan semua produk Rare Beauty dengan cara mereka sendiri, dan dia mengatakan dia benar-benar memperhatikannya.

Video tutoraial ini muncul setelah dia mengumumkan rehat dari media sosial pekan lalu. "Aku akan mengambil waktu sejenak dari media sosial, karena ini agak konyol. Aku 30 tahun dan terlalu tua untuk ini. Tapi aku sangat mencintaimu dan aku akan menemui kalian lebih cepat daripada nanti," dia berkata. "Aku hanya akan istirahat dari segalanya."

Keputusan itu setelah Selena bereaksi terhadap video TikTok buatan penggemar yang menyiratkan bahwa video TikTok Hailey Bieber yang dibagikan pada bulan Januari mentindirnya. Dalam klip itu, sang model menyinkronkan bibir dengan suara audio viral bersama dua temannya, termasuk Kendall Jenner. "Saya tidak mengatakan dia pantas mendapatkannya, tetapi saya mengatakan waktu Tuhan selalu tepat," ujar mereka. Meskipun video tersebut tidak menyebutkan Selena, video tersebut dihapus segera setelah diposting.

Ketika video itu menjadi perhatian penyanyi sebulan kemudian, dia dengan cepat menutup drama apa pun. "Tidak apa-apa! Saya tidak membiarkan hal-hal ini membuat saya sedih! Bersikap baik kepada semua orang! x," komentar Selena, minggu lalu di video tersebut, yang dibagikan pada 9 Januari oleh pengguna @ellenacuario.

Selen Gomez juga mendapati dirinya terjebak dalam dugaan argumen media sosial lain yang melibatkan Hailey Bieber, meskipun kali ini dengan Kylie Jenner. Mengikuti Instagram Story minggu lalu di mana dia bercanda bahwa dia menutupi alisnya, beberapa orang di media sosial menuduh Kylie dan Hailey mengolok-olok Selena. Namun, Kylie dan Selena dengan cepat menutupnya.

