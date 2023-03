Taylor Swift Buka Eras Tour dengan 11 Kostum Memesona dalam Tiga Jam

TEMPO.CO, Jakarta - Taylor Swift kembali menggelar konser setalah lima tahun. Bertajuk Eras Tour, konser ini dimulai dengan pertunjukan tiga jam yang menampilkan 44 lagu dan 11 pergantian kostum. Entah bagaimana, satu-satunya saat Swift berhenti sepanjang malam adalah untuk mengganti pakaian dengan cepat, menghilang begitu saja hanya untuk kembali dengan tampilan baru dan sering kali berhiaskan berlian.

Pertunjukan tur pertama penyanyi Amerika ini benar-benar spektakuler dengan efek khusus yang mencengangkan. Kemewahan mendominasi acara. Dia muncul di atas panggung dengan kostum pembuka yang gemerlap, berupa bodysuit Versace dan sepatu bot Christian Louboutin.

“Saya tidak tahu bagaimana memproses ini... bagaimana perasaan saya tentang betapa saya merindukanmu, betapa bahagianya saya melihat kalian. Kalian tidak tahu apa artinya bagi saya untuk dapat mengatakan kepada kalian, 'Selamat datang di The Eras Tour'."

Perubahan kostum berganti dengan sangat cepat. Ada gaun Roberto Cavalli berpinggiran emas untuk "Fearless". Gaun tersebut terlihat familiar bagi para penggemar penyanyi era sebelumnya, karena hampir identik dengan yang ia kenakan selama tur "Speak Now" pada 2011. Satu-satunya perubahan? Sebagai ganti ikalnya yang dulu menjadi ciri khasnya, Swift memakai rambutnya dengan gaya yang halus.

"Evermore" menampilkan perubahan kostum "cottagecore" yang sesuai, dengan gaun korset marigold yang mengalir dari Etro untuk menyanyikan lagu-lagu termasuk "'Tis the Damn Season" dan "Champagne Problems".

Dia bahkan menambahkan jubah beludru hijau hutan, juga oleh Etro, untuk "Willow", yang mencerminkan penampilannya dari video musik lagu itu.

Sebelum mempersembahkan penonton dengan lagu-lagu dari era "Reputation" yang lebih gelap dan edgy, sang superstar mengenakan bodysuit asimetris yang dihiasi dengan ular merah berkilau, versi baru dan lebih baik dari gaya lengan tunggal serupa yang ia kenakan selama tur 2018 sebagai pendukung dari album itu.

Meskipun Swift tidak mendedikasikan sebagian besar daftar lagunya untuk era "Speak Now", dia memilih ganti kostum cepat lainnya sebelum beralih ke "Enchanted". Dan ballgown Nicole + Felicia Couture berlapis emas yang dia kenakan untuk membawakan lagu romantis itu sangat mirip dengan gaun Valentino berpayet dengan rok penuh yang dia kenakan saat tur album studio ketiganya pada 2011.

Selanjutnya adalah perjalanan ke era "Red" Swift, dengan menciptakan kembali penampilannya dari video musik "22" -nya hampir dari nada demi nada. Namun, para penggemar yang bermata elang segera menyadari bahwa dia telah mengubah pesan di kaus berpayetnya. Aslinya bertuliskan "Not a lot going on at the moment" Swift dengan menghapus kata pertama dari frasa tersebut.

Untuk menyanyikan versi favorit penggemarnya selama 10 menit "All Too Well", Swift memilih mantel berpayet ombre merah dan hitam, tampilan yang lebih dewasa dari kostum biang keladi ikonik yang ia kenakan selama tur "Red" 2013.

Dia melapisi tampilan di atas bodysuit yang serasi, yang dia kenakan solo untuk membawakan "I Knew You Were Trouble."

Untuk bagian "Folklore” dari acaranya, Swift mengenakan gaun lavender kustom Alberta Ferretti yang menampilkan lengan berkibar, garis leher yang jatuh, dan detail berenda.

Dalam sebuah pernyataan yang dibagikan dengan Page Six Style, sang desainer mengonfirmasi bahwa dia akan membuat "pilihan" penampilan berbeda untuk Eras Tour.

"Saya merasa terhormat dia meminta saya merancang gaun untuk acara spesial ini. Saya selalu terpesona oleh wanita yang terus-menerus mempertanyakan dan menantang diri mereka sendiri dan Taylor, dengan karyanya, telah menunjukkan dirinya sebagai seniman multifaset, mampu terus berubah dan berkembang,” kata Ferretti.

Untuk "1989" dengan lagu "Style", "Blank Space", "Shake It Off", "Wildest Dreams", dan "Bad Blood" dari album terlarisnya di 2014, Swift mengenakan set dua potong yang dihias secara menyeluruh oleh Roberto Cavalli dengan gaya yang kaya rona fuchsia.

Kombinasi crop-top-and-skirt yang serasi sangat mirip dengan set Lorena Sarbu yang dia pakai saat tur album, yang hadir dalam berbagai nuansa berbeda.

Swift mengakhiri setnya dengan pilihan lagu dari album terbarunya, "Midnights" dari 2022. Saat membawakan lagu pembuka "Lavender Haze", dia mengenang video musik lagu tersebut dengan mantel lusuh dalam rona tituler, yang dia lapisi di atas gaun T-shirt berpayet yang kemudian dia kenakan solo untuk menyanyikan "Anti-Hero".

Swift menutup pertunjukan dengan gaya berkilau, mengenakan bodysuit bermanik-manik lainnya, kali ini dirancang oleh Oscar de la Renta dengan warna biru "Midnights", untuk membawakan "Midnight Rain", "Vigilante S—t", "Bejeweled" dan "Mastermind ” sebelum mengakhiri pertunjukan dengan “Karma."

Model Cara Delevingne dan aktris Emma Stone berada di antara penonton konser Taylor Swift. Selamat datang kembali di atas panggung, Taylor.

