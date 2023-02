Taylor Swift Tampil Glamor dengan Crop Top Biru dan Perhiasan Mewah

TEMPO.CO, Jakarta - Penampilan Taylor Swift di karpet merah Grammy Awards 2023 mencuri perhatian. Penyanyi 33 tahun itu tampil dengan nuansa warna biru tengah malam dari kepala hingga ujung kaki.

Taylor yang mendapat empat nominasi dalam penghargaan musik terbesar tahun ini mengenakan busana dua set dari koleksi Roberto Cavalli. Busananya berupa crop top lengan panjang berhias kristal dan rok sepanjang lantai yang serasi. Penampilannya terlihat semakin glamor dengan perhiasanberlian yang mencengangkan, serga anting-anting batu permata Lorraine Schwartz, ditambah cincin pernyataan safir dan manikur krom yang serasi.

Pelantun Anti-Hero itu melengkapi penampilannya dengan beberapa pernyataan dari tampilan kecantikan. Dia tampil dengan poni klasiknya, dan rambut panjangnya disanggul rapi. Sedangkan untuk makeup, Taylow tampil dengan lipstik merah tua yang khas, dan bereksperimen dengan warna pada kelopak matanya dengan eyeshadow smoky cobalt.

Fashion Taylor Swift

X

Tampilan Taylor mengenakan busana dua potong dan lipstik merah mengingatkan banyak penggemar pada era 1989-nya, di mana dia mengguncang banyak penampilan yang memamerkan otot perutnya. Para penggemarnya tentu sangat senang melihat apa yang akan dikenakannya ke Grammy Awards setelah momen besar lainnya di American Music Awards baru-baru ini.

Penyanyi Taylor Swift menerima penghargaan Favorite Music Video untuk "All Too Well: The Short Film" dalam acara American Music Awards 2022 di Microsoft Theater in Los Angeles, California, 21 November 2022. REUTERS/Mario Anzuoni

Dia membuat penampilan kejutan dengan mengenakan jumpsuit berlian imitasi emas yang terinspirasi tahun 70-an dari The Blonds. Dia memadukan tampilan bertema disko dengan rambut bergaya retro, lipstik merah khasnya, dan perhiasan Vram dan Nouvel Heritage.

Dia juga tampil stylish saat menghadiri MTV's European Movie Awards pada 13 November 2022, di mana dia membawa pulang empat trofi, terbanyak dari artis mana pun. Taylor mengenakan gaun David Koma yang berkilauan, yang menampilkan bodysuit bergaya korset hitam dan rok sangkar bertabur batu hijau.

Pada bulan Agustus, penyanyi "Anti-Hero" membuat penampilan kejutan di MTV VMA dengan gaun mini Oscar de la Renta yang tertutup kristal dengan punggung terbuka. Dia memadukan penampilannya dengan tumit Christian Louboutin yang serasi, perhiasan Lorraine Schwartz, permata mata yang serasi, dan lipstik merah khasnya.

Nominasi Taylor Swift di Grammy Awards

Taylor siap untuk penghargaan Song of the Year malam ini untuk "All Too Well (10 Minute Version) (The Short Film)," Lagu Country Terbaik ("I Bet You Think About Me (Taylor's Version) (From the Vault)" ), Penulisan Lagu Terbaik untuk Media Visual (“Carolina,” from Where the Crawdads Sing), dan Video Musik Terbaik (All Too Well: The Short Film). Meskipun awalnya ada desas-desus bahwa dia akan tampil di acara itu, menurut laporan Variety dia kemungkinan tidak akan tampil.

Sementara album terbarunya, Midnights tidak memenuhi syarat untuk nominasi Grammy Awards tahun ini karena tanggal rilisnya di luar batas kualifikasi. Tapi akan memenuhi syarat untuk acara penghargaan tahun depan.

Taylor sebelumnya mengungkapkan rasa terima kasih atas nominasi Song of the Year untuk "All Too Well". “Begitu banyak alasan untuk kehilangan akal sehatku hari ini, tapi… All Too Well 10 adalah lagu yang paling aku banggakan, dari semua yang telah kutulis,” tulisnya di Instagram Story-nya pada 15 November, melalui Billboard. “Fakta bahwa itu dinominasikan untuk Song of the Year di Grammy, penghargaan yang belum pernah saya menangkan, yang menghormati penulisan lagu… itu penting dan nyata.”

PEOPLE

Baca juga: Taylor Swift Bikin Eye Shadow Biru Tren Lagi, Mau Coba?

Selalu update info terkini. Simak breaking news dan berita pilihan dari Tempo.co di kanal Telegram “Tempo.co Update”. Klik https://t.me/tempodotcoupdate untuk bergabung. Anda perlu meng-install aplikasi Telegram lebih dulu.