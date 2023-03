Gaun Oscar Michelle Yeoh Membutuhkan Waktu 200 Jam saat Pembuatannya

TEMPO.CO, Jakarta - Minggu, 12 Maret 2023, jadi hari bersejarah Michelle Yeoh yang memenangkan penghargaan Aktris Terbaik di Oscar 2023. Dia menjadi wanita Asia pertama yang membawa pulang hadiah tersebut. Aktris berusia 60 tahun itu, tidak hanya sukes meraih penghargaan baru-baru ini, tetapi juga dalam hal gaya karpet merahnya.

Selama beberapa bulan terakhir, Michelle Yeoh tampil mengesankan mengenakan beragam koleksi busana dari Armani Privé hingga Schiaparelli dan Carolina Herrera. Tapi, ketika harus memutuskan apa yang akan dikenakan untuk malam terbesar Michelle beralih ke Dior dan direktur kreatif Maria Grazia Chiuri, yang menciptakan gaun putih berbulu yang indah khusus untuknya.

"Menjadi wanita Asia pertama yang memenangkan Oscar untuk Aktris Terbaik, Michelle Yeoh mendobrak batasan pada acara tahunan ke-95 itu, saat dia menerima penghargaan untuk penampilan yang luar biasa dalam film Everything Everywhere All at Once," bunyi keterangan unggahan Instagram resmi Dior. "Mengenakan gaun Dior Couture bersulam bulu oleh Maria Grazia Chiuri untuk menerima pialanya, dia mendukung pentingnya kepercayaan diri dan membangkitkan kekuatan wanita yang unggul untuk sukses di segala usia."

Michelle Yeoh berpose di karpet merah berwarna sampanye saat kedatangan Oscar di Academy Awards ke-95 di Hollywood, Los Angeles, California, AS, 12 Maret 2023. Pemenang aktris terbaik ini tampil menawan dalam balutan gaun putih Dior Haute Couture. REUTERS/Mario Anzuoni

Gaun tersebut, yang dibuat dengan tangan di atelier Dior Haute Couture, menampilkan gelombang bulu dalam organza sutra gading. Menyatukan gaun itu melibatkan pekerjaan lapis demi lapis, yang berarti butuh lebih dari 200 jam untuk merakitnya, sementara tim juga menghabiskan 450 jam untuk menyulam rumit yang masuk ke dalam gaun itu. Desain akhirnya adalah gaun mungil, halus dan hampir seperti putri yang melayang di sekelilingnya saat dia berjalan, yang terasa sempurna untuk acara tersebut.

Mengenai asesorisnya, aktris Crouching Tiger, Hidden Dragon itu memilih potongan halus yang serupa. Aktris itu memadukan gaun couture halusnya dengan beberapa kilau serius, memilih perhiasan mewah Moussaieff untuk malam itu, mengenakan ikat rambut berlian dengan anting-anting berlian dan cincin yang serasi.

Ketika Michelle Yeoh menerima hadiahnya yang membuat sejarah, dia menandai pidatonya dengan pesan harapan bagi siapa pun yang mendengarkan. "Untuk semua anak laki-laki dan perempuan kecil yang terlihat seperti saya menonton malam ini, ini adalah mercusuar harapan dan kemungkinan. Ini adalah bukti bahwa mimpi … menjadi kenyataan. Dan nona-nona, jangan biarkan siapa pun memberi tahu Anda bahwa Anda pernah melewati masa jaya Anda," ujarnya.

