Michelle Yeoh Raih Aktris Terbaik Oscar 2023 Tampil Elegan Bergaun Putih Dior

TEMPO.CO, Jakarta - Michelle Yeoh meraih penghargaan Aktris Terbaik di Oscar 2023, berkat perannya dalam film Everything Everywhere All at Once. Aktris 60 tahun itu juaga memenagkan penghargaan lainnya, di antaranya Film Independent Spirit Award, Golden Globe, dan Screen Actors Guild Award untuk peran ini.

Academy Awards ini sangat penting bagi Yeoh, karena ini adalah pertama kalinya dia menerima penghargaan atas karyanya. Everthing Everywhere All at Once juga mendapatkan beberapa anggukan lainnya, termasuk Film Terbaik dan Sutradara Terbaik untuk Daniel Kwan dan Daniel Scheinert.

Saat berjalan di karpet merah, Michelle Yeoh terlihat elegan dalam balutan gaun putih Dior Couture beraksen bulu halus. Aktris yang ditata oleh Jordan Johnson Chung, membagikan detail lebih lanjut tentang penampilannya di Instagram. Berlian Moussaieff (terlihat di anting-anting dan ikat kepala berhiaskan berlian) dan jam tangan Richard Mille melengkapi busananya.

Selama musim penghargaan ini, aktris Malaysia ini kerap mencuri perhatian publik dengan penampilannya. "Saya telah belajar bahwa penggemar mendambakan momen karpet merah itu," katanya dalam. "Saya pikir itu adalah bagian tak terpisahkan dari apa yang kami lakukan, apakah kami membuat film atau dunia ajaib ini untuk mereka, jadi ini adalah perpanjangan dari itu. Dan untuk menunjukkan hal yang luar biasa ini - hampir seperti seni - semua desainer luar biasa ini memulainya, lalu semua haute couture."

Dia juga belajar apa yang tidak berhasil. "Pada akhirnya, saya tahu siapa saya. Anda tidak bisa membiarkan gaun itu memakai Anda dan Anda tidak bisa berjalan-jalan, 'Saya sangat tidak nyaman. Saya tidak bisa bernapas.' Dan Anda diharapkan untuk duduk di sana selama tiga jam dan Anda seperti, 'Saya akan mati. Dan saya tidak bisa pergi ke kamar mandi.'"

Michelle Yeoh tak takut mencoba beragam pilihan, apakah itu mencoba sesuatu yang tidak terduga (seperti setelan celana pendek Off-White) untuk minum teh, atau membiarkan stylist di pemotretan mendandaninya dengan pakaian di luar zona nyamannya. "Saya bisa benar-benar liar dan berkata, 'Ya, ayo gila!' Hal-hal yang biasanya tidak saya pakai."

Dari penampilan favoritnya baru-baru ini, dia mengungkit apa yang dia kenakan ke Golden Globes. "The Armani Privé sangat Armani, tapi itu semua tentang rambut dan semuanya. Dan Armani selalu menjadi salah satu favorit saya untuk pergi."

Untuk acara penghargaan, dia pergi ke karpet merah mengenakan gaun biru tua Armani Privé tanpa tali dengan siluet berjenjang yang menakjubkan dan kristal bordir dan payet. Stylist-nya, Jordan Johnson Chung, melengkapi tampilan dengan lebih bling dengan kalung, cincin, dan gelang choker yang mempesona dari Moussaieff Jewellers.

Beberapa minggu yang lalu, Michelle Yeoh menggemparkan karpet merah di Screen Actors Guild Awards dengan gaun Schiaparelli yang unik. Aktris itu mengenakan gaun couture hitam dan kuning yang memiliki sentuhan imajinasi, berkat detail cerah di bagian depan.

Untuk membedakan keceriaan gaunnya, Yeoh menata rambutnya dengan gaya kuncir kuda terstruktur, jelas penata rambutnya Mara Roszak di Instagram. Penampilan aktris ini dilengkapi dengan perhiasan tinggi Moussaieff, termasuk anting-anting kandil, dan sepatu berhak hitam Christian Louboutin.

"Mereka sangat di luar sana dan sangat flamboyan," kata Michelle tentang Schiaparelli. "Anda juga harus memikirkan acara yang akan Anda hadiri. Saya cenderung sedikit rendah hati, jadi saya tidak berani menjadi yang terbaik. Dan tentu saja stylist saya Jordan akan berkata, 'Tidak, Anda harus terlihat istimewa. Pergilah ke sana, jadi Anda tahu Anda bisa membuat mereka kagum. Dan aku berkata, 'Oke.'"

