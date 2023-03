Sarah Ferguson Ikut Merencanakan Gaun Pernikahan Putri Eugenie

TEMPO.CO, Jakarta - Sarah Ferguson memiliki dua anak perempuan, Putri Eugenie dan Putri Beatrice, dari pernikahannya dengan Pangeran Andrew. Sarah dan Andrew bercerai pada tahun 1996, setelah 10 tahun menikah. Kedua putrinya tersebut sudah menikah dalam jarak yang berdekatan. Wanita bergelar Duchess of York itu menceritakan keterlibatannya dalam pernikahan anak-anaknya.

Wanita berusia 63 tahun itu berbicara tentang peran khusus saat mendiskusikan novel barunya, A Most Intriguing Lady, di The 92nd Street Y, New York pada Senin, 7 Maret 2023. Sarah berbicara tentang karya fiksi sejarah terbarunya, karier kreatif, hubungan dengan keluarga kerajaan, dan ikatan erat dengan kedua putrinya. Usai diskusi yang meriah, moderator Samantha Barry mengajukan pertanyaan kepada Duchess dari hadirin.

"Kedua putri Anda memiliki pernikahan yang indah. Apakah Anda terlibat dalam perencanaannya?" tanya Pemimpin Redaksi Glamour itu.

Sarah menjawab dia tidak banyak terlibat dalam pernikahan Putri Eugenie. "Yang pertama agak sulit, karena itu pernikahan Eugenie, dan itu semua diambil dari tangan saya. Tapi saya membuat gaun dengan Eugenie, semua bagian pribadi, yang indah," kata Sarah.

Putri Eugenie, yang berusia 32 tahun, menikah dengan kekasihnya Jack Brooksbank di Kapel St. George di Kastil Windsor pada Oktober 2018. Pasangan itu mengikat janji dalam pernikahan kerajaan besar yang disiarkan televisi dengan sentuhan musim gugur.

Eugenie mengenakan gaun pengantin yang cantik rancangan Peter Pilotto. Gaun itu menampilkan lengan panjang, dan detail lain yang tak terduga adalah bagian kerah off-the-shoulder yang dilipat. Dia juga mengenakan tiara Grenville Emerald, milik Ratu Elizabeth II, dan anting-anting yang merupakan hadiah pernikahan dari Jack Brooksbank. Namun dia tidak memakai kerudung pernikahan yang panjang, karena dia tidak ingin menyembunyikan bekas lukanya akibat sklerosis saat masih anak-anak.

Sedangkan saat pernikahan Putri Beatrice, Sarah mengatakan bahwa dia terlibat penuh saat itu. "Yang kedua pasti saya karena itu 30 orang dan sedang pandemi. Dan itu di kebun, jadi saya buka," lanjut Sarah. "Memiliki waktu yang sangat menyenangkan."

Putrinya Beatrice, yang berusia 34 tahun, berencana menikah dengan Edoardo Mapelli Mozzi pada Mei 2020, tetapi pasangan itu membatalkan rencananya setelah pandemi global dimulai.

Juli itu, Istana Buckingham mengumumkan Beatrice dan Edo diam-diam mengikat ikatan dalam upacara pribadi kecil di Royal Chapel of All Saints di Royal Lodge, tempat sang putri dibesarkan. Ratu Elizabeth II dan Pangeran Philip menghadiri pernikahan tersebut, yang diadakan di bawah pedoman keselamatan pemerintah.

Saat itu, Beatrice mengenakan gaun vintage milik sang nenek, Ratu Elizabeth II, yang pernah dipakai saat menghadiri makan malam kenegaraan di Roma pada 1961. Gaun pengantin tersebut dibuat dari bahan taffeta peau de soie dalam nuansa gading dengan lengan organza. Detail gaun berupa bebatuan warna-warni dengan korset kotak berbentuk geometris. Sebelum dipakai dimodifikasi oleh penata busana Ratu, Angela Kelly, dan penjahit setia istana, Stewart Parvin.

Sarah Ferguson saat ini menjadi novelis. Setelah merilis buku terlarisnya tahun 2021, Her Heart for a Compass, dia bersiap untuk meluncurkan novel baru A Most Intriguing Lady.

