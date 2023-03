Koleksi Terbaru Heaven Lights by Zerina Banu Ajak Perempuan Menjadi Diri Sendiri

TEMPO.CO, Jakarta - Heaven Lights by Zerina Banu baru menggelar acara peragaan busana "The Raheem" pada 2 Maret 2023 di The Tribata Dharmawangsa, Jakarta Selatan. Acara ini merupakan persembahan "Heaven Lights" untuk merayakan bersama menjadi wanita yang tercipta dengan rasa sayang dan keberkahan dari Allah SWT.

Dalam peragaan busana "The Raheem", Zerina Banu mempersembahkan 18 koleksi terbaru dengan tiga tema yaitu feminine, strong, dan elegant yang menampilkan manifestasi beragam yang dimiliki oleh seorang wanita.

Acara ini dihadiri oleh pelanggan setia Heaven Lights by Zerina Banu, ZBestie, tokoh perempuan, dan influencer terpilih. Selain itu, acara juga diiringi oleh alunan lagu dari Tata Janeta.

Zerina Banu ingin menyampaikan pesan bahwa menjadi seorang wanita yang tercipta adalah sebuah rahmat yang sempurna tanpa memandang siapapun dan apapun perannya.

Heaven Lights by Zerina Banu

"Sebagai wanita, validasi yang paling berarti adalah dari diri sendiri, karena wanita sudah sangat berharga apa adanya," katanya Zerina dalam keterangan pers yang diterima Tempo pada 6 Maret 2023.

Melalui "The Raheem", Zerina Banu berharap bisa menginspirasi, memberi kesadaran baru, dan menjadikan diri sebagai tolok ukur introspeksi bahwa wanita teristimewa adalah wanita yang tercipta.

Zerina mengajak agar perempuan melakukan kegiatan atas keinginan sendiri. Ia pun mengajak para perempuan untuk tidak menyerah dalam menghadapi tantangan. "Untuk perempuan, lakukanlah karena dorongan hatimu sendiri, lakukanlah karena kamu terlalu perduli untuk menyerah, lakukanlah karena merasa sedang tidak berkorban, lakukanlah karena it lights up your soul, feels you with passion and purposes, lakukanlah karena hal yang benar, lakukanlah untuk inspire other dan lakukanlah untuk menggapai orang dengan perasaan yang sama bahwa kita itu cukup," katanya.

"Cintai dan rayakan penghargaan atas dirimu sendiri mulai hari ini," kata Zerina Banu.

