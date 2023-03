Gaya Asmara Abigail dengan Gaun Emas di Berlinale 2023

TEMPO.CO, Jakarta - Aktris Asmara Abigail terpilih mewakili Indonesia di Berlinale Talents, sebuah program pengembangan bakat Berlin Internasional Film Festival untuk pembuat film di seluruh dunia. Aktris tersebut pun hadir dalam upacara penutupan festival film terbesar di Jerman itu pada 26 Februari 2023.

Asmara membagikan foto dan videonya dalam unggahan di Instagram, Rabu, 1 Maret 2023. Dia tampil anggun dengan gaun korset emas dari koleksi In The Name of The Mother desainer Indonesia Stella Rissa untuk Spring/Summer 2023. Koleksi ini pernah ditampilkan dalam peragaan busana Jakarta Fashion Week 2023 pada Oktober 2022. Gaun tanpa lengan itu memiliki aksen draoperi di bagian pinggul, ditambah dengan aksesori logam di tengahnya.

Baca Juga: Cate Blanchett Pakai Lagi Turtleneck dan Rok Tutu Givenchy Tahun 2018 di Berlinale

“Berlinale Talents 2023 merupakan perjalanan yang luar biasa. Bertemu, terhubung, dan bereksplorasi dengan 203 pembuat film dari 68 negara berbeda. Untuk berbagi dan mendengarkan trauma dan sejarah kolektif kita. Dan untuk menyalurkan rasa sakit kita sebagai sumber seni kita. Jiwa saya akan selalu terinspirasi dan tergerak oleh perjalanan ini dan oleh 203 pembuat film gila ini,” tulis Asmara dalam keterangan unggahannya.

X

Dia juga mengungkapkan terima kasih kepada desainer karena menyiapkan gaun itu sehingga bisa tiba di Berlin dalam waktu singkat.

Untuk malam istimewa itu, Asmara tampil dengan riasan natural, menonjolkan kulit kesokelatannya yang eksotis. Dia mengenakan blush on dan lisptik kecokelatan yang serasi. Rambutnya diikat cepol sederhana.

Dia juga tidak berlebihan memakai perhiasan. Aktris Pengabdi Setan itu mengenakan anting emas yang serasi dengan gelang dan cincinnya dari merek body adornment Mahija, sederhana tapi terlihat elegan.

Berlin International Film Festival ke-73, atau dikenal juga dengan Berlinale, digelar sejak 16 hingga 26 Februari 2023. Berlinale Talents yang diikuti Asmara Abigail juga menyertakan para profesional, pencinta film, sekaligus sineas untuk diskusi publik, workshop, dan networking.

Pilihan Editor: Pernah Di-Bully, Kini Asmara Abigail Bangga dengan Kulit Eksotis

Selalu update info terkini. Simak breaking news dan berita pilihan dari Tempo.co di kanal Telegram “Tempo.co Update”. Klik https://t.me/tempodotcoupdate untuk bergabung. Anda perlu meng-install aplikasi Telegram terlebih dahulu.