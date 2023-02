5 Tips Menerapkan Skin Minimalism Hemat Biaya dan Waktu

TEMPO.CO, Jakarta - Bagi yang ingin tetap sederhana termasuk dalam rutinitas perawatan kulit, Anda mungkin ingin memilih skin minimalism. Istilah ini merujuk pada kebiasaan memakai produk perawatan kulit sesuai kebutuhan. Namun, ini tidak berarti rutinitas perawatan kulit Anda harus membosankan atau di bawah standar.

Skin minimalism adalah metode berbelanja dan mempraktikkan perawatan kulit yang berfokus pada kebutuhan dasar, pikirkan pembersih, pelembab, dan SPF. Ada banyak alasan untuk mengadopsi filosofi ini, karena manfaatnya termasuk dapat menghemat uang Anda, dapat membantu mencegah iritasi dari terlalu banyak bahan aktif, cepat dan mudah, lebih berkelanjutan dan ramah pemula.



Cara menyederhanakan rutinitas perawatan kulit

Namun, Anda tentu berhati-hati saat mengurangi rutinitas perawatan kulit, tidak ingin berkompromi pada kualitas dan kemanjuran. Untuk memastikan Anda mendapatkan manfaat maksimal dengan jumlah produk paling sedikit, ingatlah kiat-kiat ini:

1. Temukan serum vitamin C yang menghidrasi

Banyak dokter kulit menganggap vitamin C harus dimiliki oleh siapa saja yang ingin mendapatkan kulit yang lebih cerah dan merata. Namun, Anda tidak perlu melapisi serum yang menghidrasi sebelum vitamin C jika Anda dapat menemukan produk yanh menawarkan keduanya. Carilah serum vitamin C dengan bahan-bahan seperti asam hialuronat, panthenol, atau niacinamide selain antioksidan aktif. .

2. Penutup mata yang dapat digunakan kembali

Bahkan mereka yang lebih menyukai rutinitas perawatan kulit sederhana mungkin ingin sesekali mengoleskan penutup mata. Demi keberlanjutan (dan menghemat uang Anda), Anda mungkin ingin mempertimbangkan penutup mata yang dapat digunakan kembali, daripada paket sekali pakai.

3. Tetap pada perawatan satu malam dengan bahan yang aktif

Langkah ini menguntungkan semua orang, bahkan jika Anda bukan menganut skin minimalism. Membatasi diri Anda pada satu langkah perawatan aktif setiap malam, baik itu pengelupasan kulit atau retinol, akan memberikan hasil yang lebih baik dengan iritasi yang lebih sedikit.

Anda dapat memilih pembersih eksfoliasi atau serum. Untuk membuat langkah ini lebih efektif, carilah produk yang menggunakan AHA dan BHA. Pada malam Anda menggunakan retinol, lewati exfoliant. Jika mau, Anda bahkan dapat menambahkan malam pemulihan dengan hanya produk pelembap untuk mengistirahatkan kulit Anda. Proses ini juga dikenal sebagai skin cycling.

4. Pelembap kaya minyak

Jika Anda suka tidur dengan kulit yang sangat lembap hingga terlihat basah, Anda mungkin pernah mencoba slugging dengan cara tertentu. Daripada melapisi jeli atau minyak berbahan dasar petrolatum di atas pelembap Anda untuk mendapatkan efek ini, carilah krim yang kaya minyak. Dan bagi mereka yang memiliki kulit berjerawat, pastikan untuk tetap menggunakan minyak nonkomedogenik.

5. Tetap gunakan satu suplemen kulit multi-fungsi

Suplemen kecantikan adalah cara yang bagus untuk merawat kulit Anda dari dalam ke luar, tetapi Anda tidak perlu memiliki banyak kapsul berbeda yang memenuhi meja Anda. Alih-alih, cari yang menarik pemain utama seperti kolagen, asam hialuronat, vitamin C, dan biotin semuanya menjadi satu langkah.

