Madonna Bercanda Balas Kritik tentang Wajahnya: Bengkak Bekas Operasi Sudah Kempis

TEMPO.CO, Jakarta - Ketika penampilan dikritik, Madonna selalu memiliki jawaban yang menohok. Kali ini dia membalas kritik warganet tentang wajahnya yang berubah jadi lebih tembam saat menghadiri Grammy Awards awal Februari.

Penyanyi berusia 64 tahun itu mengirimkan tweet pada Senin, 20 Februari 2023, yang tampaknya ditujukan kepada mereka yang membuat komentar tidak menyenangkan tentang penampilannya saat itu.

"Lihat betapa imutnya aku sekarang karena bengkak akibat operasi telah kempis," dia menulis foto dirinya, berpose di depan kamera dengan rambut yang dikepang, jeans robek, dan topi baseball. Dia mengakhiri pernyataan itu dengan "lol."

X

Tweet itu muncul dua minggu setelah unggahan Instagram yang dibagikan oleh penyanyi pop ikonik itu, memamerkan beberapa momen favoritnya di Grammy. Tapi foto itu juga mengundang komentar dari pemirsa dan penggemar yang mengkritik penampilannya malam itu. Dia dianggap terlalu banyak melakukan operasi plastik pada wajahnya supaya selalu terlihat muda.

"Merupakan suatu kehormatan bagi saya untuk memperkenalkan Kim Petras dan Sam Smith di Grammy," tulis Madonna di panggung Grammy. "Saya ingin memberikan penghargaan terakhir yaitu Album of the year, tetapi saya pikir lebih penting bagi saya untuk mempersembahkan wanita trans pertama yang tampil di Grammy - momen yang membuat sejarah."

Dia melanjutkan, "Alih-alih berfokus pada apa yang saya katakan dalam pidato saya tentang berterima kasih atas keberanian artis seperti Sam dan Kim- Banyak orang memilih untuk hanya berbicara tentang foto close-up saya diambil dengan kamera lensa panjang oleh fotografer pers yang akan merusak wajah siapa pun!!"

"Sekali lagi saya terjebak dalam sorotan usia dan misogini," tambahnya.

Teguh dengan keputusannya, Madonna lebih lanjut menjelaskan bahwa dia tidak pernah meminta maaf atas pilihan kreatifnya atau cara saya berpenampilan atau berpakaian. "Saya telah direndahkan oleh media sejak awal karier saya tetapi saya mengerti bahwa ini semua adalah ujian dan saya senang melakukan terobosan sehingga semua wanita di belakang saya dapat memiliki waktu yang lebih mudah di tahun-tahun mendatang."

Tiga hari kemudian, Madonna tampaknya memberi tanggapan terhadap kritik tersebut, memposting foto dirinya dengan pakaian denim robek ke Instagram Stories-nya dan menambahkan kata-kata "Most Definitely Not Sorry."

PEOPLE

Pilihan Editor: Respons Madonna ketika Disebut Wajahnya Berubah saat Tampil di Grammy Awards