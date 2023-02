Cole Haan Rilis Koleksi Spring 2023 Padukan Siluet Klasik dan Fitur Olahraga

TEMPO.CO, Jakarta - Cole Haan meluncurkan koleksi Spring 2023 melalui kampanye bertajuk Spring Awakening. Rangkaian koleksi sepatu olahraga dan kerja kali ini mengutamakan inovasi khas merek alas kaki dan gaya hidup Amerika Serikat tersebut. Sepatu yang tak hanya dapat meningkatkan penampilan tapi juga mengedepankan siluet sepatu klasik serta kenyamanan yang optimal.

Cole Haan menemani penggunanya mencari hal baru di musim transisi dari dingin ke hangat ini, dengan menggunakan koleksi alas kaki yang nyaman dengan siluet yang klasik nan indah, cocok untuk digunakan di luar ruangan.

“Kampanye Spring Awakening ini menjadi lanjutan dari moto Work for What You Believe In yang kami gaungkan dari tahun lalu. Sebagai merek alas kaki yang telah dipercayai oleh beberapa generasi pekerja sebelumnya, koleksi Spring 2023 tidak hanya memotivasi para penggunanya dalam mewujudkan mimpi-mimpinya, namun juga meningkatkan penampilan serta performa di setiap langkahnya,” ucap Lee Walker, selaku Vice President of Footwear Active Division dari Kanmo Group, dalam keterangan pers.

(kiri) Sigi Wimala. Marianne Rumantir, Mike Lewis, dan Samuel Zylgwyn. (dok. Cole Haan)

Rangkaian koleksi Spring 2023 terdiri dari ØriginalGrand, GrandPrø, 5.ZERØGRAND Running, dan Grand Ambition, dapat digunakan saat olahraga, berpergian ke acara formal, ataupun ke kantor. DNA Cole Haan yang menyatukan siluet klasik dengan inovasi fitur bak sepatu olahraga serta tersedia untuk laki-laki dan perempuan.

Koleksi Sepatu Golf

Koleksi Spring 2023 Cole Haan Mens GrandPrø Crew Golf Shoe. (dok. Cole Haan)

Untuk pria, koleksi sepatu golf ØriginalGrand Tour Golf menjadi pilihan favorit para pemain

golf karena memiliki spikes yang dapat dilepas-pasang membuat performa pemain golf

semakin meningkat dan nyaman, baik main di drive range atau di lapangan golf. ØriginalGrand Saddle Golf cocok untuk mereka yang mengusung business pleasure. Tampilan siluet oxford-nya membuat Anda tampak fashionable saat bermain golf dengan bantalan kaki yang nyaman. Sepatu GrandPrø Crew Golf juga menjadi ikonis di koleksi ini karena terbuat dari bahan daur ulang.

Sedangkan untuk perempuan, koleksi ZERØGRAND Fairway memiliki pilihan warna musim semi yang playful, sehingga penampilan bermain golf dapat menjadi lebih elevated. Sol bawah yang spikeless dengan bahan karet tetap memberikan pijakan yang nyaman saat mengayunkan

tongkat golf. Siluet klasik ØriginalGrand Short Wing Oxford yang memiliki GRANDFØAM

pada footbed dan midsole juga hadir di musim ini dengan warna terbaru.

Koleksi Cole Haan Spring 2023 Women's ZERØGRAND Fairway. (dok. Cole Haan)

Selain sepatu golf, Cole Haan juga luncurkan rangkaian sepatu lari dengan fitur yang dapat

meningkatan performa penggunanya. Koleksi perempuan Grand Ambition juga hadir dalam

beberapa siluet klasik formal shoes yang dilukis ulang dengan khas Cole Haan.

