Cole Haan Luncurkan Koleksi Valentine 2023 Wanita dan Pria

TEMPO.CO, Jakarta - Banyak pasangan yang memanfaatkan momen Hari Valentine setiap tanggal 14 Februari untuk menghabiskan waktu bersama orang tersayang. Misalnya piknik di siang hari yang cerah di taman, berplesir ke pinggiran kota untuk short getaway, atau candle light dinner di malam hari dengan nuansa romantis. Di momen hari kasih sayang ini, Cole Haan, berbagi pilihan sepatu untuk merayakannya bersama pasangan.

Cole Haan, merek alas kaki asal Amerika yang khas dengan desain sepatu formal dan kenyamanannya, merilis koleksi Grand Ambition untuk perempuan dan GrandPrø untuk laki-laki. Koleksi ini dapat menjadi ide untuk membuat penampilan yang serasi dengan pasangan Anda. Koleksi sepatu nyaman dengan siluet klasik serta paduan warna terbaru ini akan semakin meningkatkan penampilan Anda dan pasangan di hari kasih sayang ini.

Berikut ini koleksi Valentine untuk perempuan dan laki-laki, dari keterangan pers Cole Haan

Grand Ambition Addison Flatform X

Koleksi Valentine 2023 Cole Haan. (dok. Cole Haan)

Sepatu wedges yang menggunakan bahan kulit di bagian uppers. Penggunaan strap Velcro® pada tali pergelangan untuk hook-and-loop-closure agar mudah dilepas-pasang. Warna pink pada sepatu ini memberikan aksen feminin pada penampilan Anda. Padukan sepatu seharga Rp3.199.000 ini dengan celana jeans dan blazer berwarna hitam, Anda akan terlihat memukau di hari Valentine ini.

York Heels

Koleksi Valentine 2023 Cole Haan. (dok. Cole Haan)

Siluet klasik dari sepatu formal jenis pump yang dibalut dengan bahan suede. Sepatu ini memiliki

bahan dalam kulit dan dengan alas kaos kaki untukmemberikan kenyamanan lebih. York Heels seharga Rp Rp 3.599.000 memiliki outsole berbahan karet untuk memberikan pijakan empuk saat berjalan-jalan. Siluet yang cocok untuk para perempuan karir di hari Valentine ini, straight from the office to the dinner date in the city

GrandPrø Topspin Penny Loafers

Koleksi Valentine 2023 Cole Haan untuk pria. (dok. Cole Haan)

Sepatu slip-on loafers seharga Rp 3.099.000 ini memiliki outsole yang terinspirasi dari sepatu sneaker. Siluet klasiknya membuat sepatu ini terlihat elegan dan santai disaat yang bersamaan, menjadi ciri khas dari Cole Haan tersendiri. Penampilan Anda akan menjadi meningkat di Hari Valentine ini untuk dipakai saat kencan outdoor maupun indoor. Sepatu ini tersedia dalam warna terbaru coklat dan biru.

