Setelah di Jakarta, Buttonscarves Tunjukkan Instalasi Tas Raksasa di Times Square

TEMPO.CO, Jakarta - Buttonscarves menghadirkan sebuah instalasi tas raksasa di pusat kota New York, Amerika Serikat. Ini adalah bagian dari rangkaian kampanye #ButtonscarvesGoesGlobal sebagai langkah untuk melebarkan sayap ke pasar global.

Instalasi tas berwarna merah berdiri megah dengan tinggi 5 meter dan lebar sampai 8 meter, di tengah Times Square, sebuah lokasi pusat kemeriahan kota New York yang menjadi salah satu destinasi utama wisatawan dari seluruh dunia. Instalasi raksasa yang diberi nama ‘Hold Me Bag’ dari Buttonscarves ini hadir pada 12 Februari 2023.

Creative Director Buttoscarves, Linda Anggrea, mengatakan dapat menghadirkan instalasi tas raksasa ‘Hold Me Bag’ di tengah Times Square, dengan tinggi 5 meter ini, merupakan suatu pencapaian dan kebanggaan tersendiri. Sebelumnya, Buttonscarves juga pernah mendirikan instalasi tas raksasa di Jakarta dan memecahkan rekor MURI sebagai Replika Tas Tangan Terbesar di Indonesia.

"Kami berharap, kegiatan #ButtonscarvesGoesGlobal ini dapat menambah brand awareness dan memperkenalkan produk Buttonscarves di pasar yang lebih luar lagi, tidak hanya di Indonesia tapi juga di dunia internasional,” ujar Linda Anggrea dalam keterangan pers.

Creative Director Buttonscarves, Linda Anggrea. (dok. Buttonscarves)

Selain itu, Buttonscarves juga berpartisipasi dalam kegiatan New York Fashion Week (NYFW): The Show, salah satu ajang terbesar di industri mode dunia pada tanggal 13 Februari 2023. Dalam kesempatan ini, Buttonscarves menampilkan sebuah koleksi yang diberi nama ‘The Dream Capsule’. Ada 10 looks yang ditampilkan dengan menggunakan motif signature monogram Buttonscarves, yang ang terinspirasi dari gaya modern masa kini yang dibalut dengan gaya modest

Adanya instalasi ‘Hold Me Bag’ dan juga partisipasi di NYFW menunjukan bahwa Buttonscarves instalasi tas raksasa semakin mewujudkan mimpi menembus pasar global. Di tahun ke-7 berdiri, Buttonscarves berharap dapat mewujudkan mimpinya sebagai sebuah lifestyle brand asal Indonesia yang berhasil berekspansi menembus pasar global.

Tidak hanya instalasi raksasa dan partisipasi dalam acara fashion show skala internasional, tonggak pencapaian Buttonscarves memang bentuk realisasi #ButtonscarvesGoesGlobal. Mulai dari membuka beberapa gerai di Malaysia, penampilan dalam light show di AIN Dubai yang merupakan ferris wheel terbesar di dunia dan tentunya memiliki koleksi kolaborasi bersama jenama internasional lainnya.

