8 Cara Meredakan Infeksi Saluran Kemih Secara Alami

TEMPO.CO, Jakarta - Infeksi saluran kemih atau ISK paling umum dialami wanita. Untungnya, ada banyak pengobatan rumahan untuk masalah infeksi ini yang dapat dicoba jika Anda mengalami gejala yang mengganggu seperti nyeri saat buang air kecil, urin keruh, atau urin berbau. Namun, sebelum Anda mencoba mengatasi infeksi saluran kemih dengan pengobatan alami, infeksi tidak akan sembuh dengan sendirinya.

Pakar kesehatan wanita, Sherry A. Ross mengatakan infeksi saluran kemih sejati membutuhkan antibiotik untuk membersihkan bakteri yang bertanggung jawab atas gejala dan infeksi.

Kebanyakan infeksi saluran kemih disebabkan oleh bakteri yang masuk ke saluran kemih dan menyebabkan peradangan dan nyeri. “Anatomi wanita adalah persiapan untuk infeksi kandung kemih,” jelas Dr. Ross. Dia mengatakan bahwa karena wanita memiliki uretra yang lebih pendek, yang pada dasarnya adalah saluran yang mengarahkan urin dari kandung kemih keluar dari tubuh, bakteri dapat masuk jauh lebih mudah daripada melalui anatomi pria.

Meskipun infeksi saluran kemih tidak akan hilang dengan sendirinya, pengobatan alami berikut dapat membantu mempercepat pemulihan dan meringankan gejala Anda.

1. Hindari makanan dan minuman yang akan mengiritasi kandung kemih

Minum kopi dan alkohol, serta makan makanan pedas atau makanan dengan banyak tambahan gula akan mengiritasi saluran kemih. Itu dapat menurunkan aliran darah ke kandung kemih, yang akan mempersulit sistem kekebalan Anda untuk melawan infeksi.

2. Minum banyak air

Menurut OB / GYN yang berbasis di Chicago, Jessica Shepherd, minum banyak air saat Anda mengalami gejala infeksi saluran kemih dapat membantu menghilangkan bakteri. Semakin banyak air yang Anda minum, semakin banyak Anda harus buang air—langkah kunci lain untuk menyingkirkan ISK.

3. Kosongkan kandung kemih Anda sesering mungkin

Buang air kecil mungkin bukan sensasi yang paling menyenangkan saat Anda menderita infeksi saluran kemih tetapi sangat penting untuk menggunakan kamar mandi kapan pun Anda merasakan dorongan untuk pergi. “Mengeringkan kandung kemih Anda sering sangat penting untuk [membuang] bakteri,” jelas Dr. Shepherd.

4. Gunakan bantal pemanas

Dr. Shepherd dan Dr. Ross keduanya merekomendasikan untuk mengoleskan panas ke perut Anda untuk meredakan kram infeksi saluran kemih atau sensasi terbakar. “Bantalan pemanas atau botol air panas di perut bagian bawah dapat membantu meringankan beberapa ketidaknyamanan akibat ISK,” kata Dr. Ross. Jika Anda menggunakan bantalan pemanas listrik, berhati-hatilah agar tidak tertidur atau membiarkannya di kulit Anda dalam waktu lama. Ini bisa berbahaya dan membakar kulit Anda atau lebih buruk, menyebabkan kebakaran.

5. Tanaman herbal

Studi terbaru menunjukkan bahwa ekstrak tanaman uva ursi, juga dikenal sebagai bearberry, dapat membantu memerangi ISK melalui sifat antimikroba tanaman. Namun, bisa ada efek samping, dan uva ursi bisa berbahaya jika tidak dikonsumsi dengan benar, jadi pastikan untuk berkonsultasi dengan dokter sebelum mencoba suplemen tersebut.

6. Jauhi vitamin C

Vitamin C diketahui membantu mencegah infeksi saluran kemih dengan mengasamkan urin, yang dapat membunuh bakteri tertentu yang ada di saluran kemih. Tetapi Dr. Ross memperingatkan jika Anda sudah menderita ISK atau sedang mengalami gejala yang sebenarnya, vitamin C tidak akan efektif dalam membunuh bakteri. Ini karena kecuali Anda tahu persis bakteri penyebab infeksi saluran kemih, vitamin C meskipun membantu mungkin tidak cukup untuk membunuh infeksi yang Anda alami.

7. Hindari produk kesehatan kewanitaan dengan pewangi dan bahan kimia

“Menggunakan produk kewanitaan yang memiliki parfum dan bahan kimia iritasi lainnya dapat memasukkan bakteri pengganggu ke dalam tubuh Anda” yang dapat menghambat pengobatan infeksi saluran kemih, kata Dr. Ross. Selain itu, Dr. Ross menekankan bahwa jika Anda rentan terhadap ISK, produk apa pun yang memungkinkan bakteri yang tidak diinginkan masuk ke tubuh Anda harus dihindari. “Hindari diafragma, spons vagina, cangkir diva, dan mainan seks jika Anda rentan terhadap ISK."

8. Kenakan pakaian longgar

Pastikan untuk mengenakan pakaian longgar untuk membantu menjaga area di sekitar uretra tetap kering saat Anda merawat infeksi saluran kemih. Celana dan pakaian dalam yang ketat dapat menjebak kelembapan, memungkinkan bakteri tumbuh, menurut National Institute on Aging.

Cara mencegah infeksi saluran kemih

Jika Anda cukup sering berurusan dengan infeksi saluran kemih Anda bisa mencegahnya dengan beberapa cara berikut ini.

1. Minum jus cranberry

Meski sering dianggap sebagai pilihan pengobatan, jus cranberry hanya bisa membantu sebagai tindakan pencegahan. “Jus cranberry dapat membantu mencegah ISK dengan membuat urin lebih asam dan mencegah bakteri berbahaya menempel di dinding kandung kemih,” Dr. Ross menjelaskan. “Lingkungan asam dalam urin membuat penumpukan bakteri lebih sulit dan mengurangi kemungkinan Anda terkena ISK. Tetapi bahkan dengan informasi ini, penelitian memiliki bukti yang bertentangan tentang cranberry sebagai sumber pencegahan yang dapat diandalkan. Jadi jika Anda rentan terhadap ISK, tidak ada salahnya untuk minum jus cranberry tanpa pemanis. Tapi itu jelas bukan obat ISK - semua yang selalu dipikirkan.

2. Praktikkan kebersihan yang baik setelah berhubungan seks dan pasangan

“Kesehatan secara keseluruhan dengan peningkatan asupan air dan olahraga adalah cara terbaik untuk meningkatkan kesehatan dan membantu mengurangi infeksi saluran kemih,” Dr. Shepherd berbagi. Ini termasuk kebersihan yang baik dan rajin membersihkan semua bagian kewanitaan Anda. Dan pastikan pasangan Anda juga melakukannya. “Bakteri dari hubungan seksual adalah salah satu cara paling umum wanita terkena ISK,” tambah Dr. Shepherd.

4. Batasi penggunaan antibiotik

Meskipun tidak selalu dapat dihindari, penggunaan antibiotik yang sering justru dapat menyebabkan lebih banyak kerugian daripada kebaikan dan menyebabkan ISK. Antibiotik dapat menyebabkan diare, yang memungkinkan bakteri yang tidak diinginkan masuk ke uretra. Saat melawan penyakit, antibiotik dapat menghapus bakteri baik dan jahat, yang dapat membuat Anda lebih rentan terhadap infeksi. Ross merekomendasikan untuk mengonsumsi probiotik setiap hari untuk membantu mengisi kembali bakteri baik di tubuh Anda, tetapi penelitian lebih lanjut diperlukan untuk menguji keefektifannya dalam mengobati ISK.

5. Usap dari depan ke belakang

“Selalu ingat untuk menyeka 'depan ke belakang' untuk menghindari membawa bakteri yang tidak diinginkan dari anus ke area vagina,” kata Dr. Ross. Aturan sesederhana ini membuat semua perbedaan antara sering ISK dan tidak mendapatkannya.

6. Tetap terhidrasi

“Minum banyak air akan membantu menjaga bakteri yang tidak diinginkan keluar dari tubuh Anda,” kata Dr. Ross. "Dan, jangan menahan air seni Anda untuk waktu yang lama — aturan umum adalah buang air kecil setiap dua hingga tiga jam atau saat Anda pertama kali merasakan keinginan itu."

Meskipun ada banyak pengobatan rumahan untuk mengobati infeksi saluran kemih dan meredakan gejalanya, ada beberapa kasus di mana Anda mungkin perlu mengunjungi dokter dan kemungkinan Anda memerlukan antibiotik. Jika gejala Anda bertahan lebih dari beberapa hari, atau Anda mengalami infeksi saluran kemih berulang, inilah saatnya untuk membuat janji dengan profesional agar kondisi Anda tidak memburuk.

