Evangeline Lilly Dipuji Keren Oleh Anak Sulungnya Usai Mendapat Peran di Ant Wasp Reporter Tempo.co Editor Yunia Pratiwi Evangeline Lilly di pemutaran perdana Ant-Man and the Wasp: Quantumania, Senin 6 Februari 2023. Instagram.com/@evangelinelillyofficial

TEMPO.CO, Jakarta - Evangeline Lilly dianggap keren di mata anak-anaknya. Ibu dua anak itu mengungkapkan kredibilitas yang dia peroleh dari menjadi pahlawan super Marvel di pemutaran perdana Ant-Man and the Wasp: Quantumania di Los Angeles, Amerika Serikat, pada hari Senin 6 Februari 2023. "Poin keren yang utama. Dan saya sangat membutuhkannya dengan putra sulung saya karena dia tidak percaya sepatah kata pun yang pernah saya katakan," ujar Evangeline tentang anak sulungnya, Kahekili Kali, 11 tahun yang baru masuk sekolah menengah. Baca Juga: 20 Film Terbaru 2023 yang akan Tayang, Ada Titanic dan Ant-Man Wanita 43 tahun itu mengaku putranya tidak pernah memberikan pujian untuknya. "Dia tidak pernah memberi saya pujian untuk apa pun. Sampai tiba-tiba, dia masuk ke MCU (Marvel Cinematic Universe) dan dia seperti, 'Oh, ibu keren.' Dan tentu saja, Marvel Universe sangat populer di sekolah menengah," tambahnya. "Maksudku, hampir tidak ada yang lebih keren. Mungkin Lil Nas X mungkin lebih keren. Atau Lazarbeam. Tapi aku di atas sana bersama semua orang itu." X Lilly menyambut anak kedua pada tahun 2015 dengan cinta lamanya, Norman Kali, seorang pekerja produksi yang ditemuinya di lokasi syuting Lost. Pada tahun yang sama, setelah kehamilan pribadi, dia memulai debutnya di pemutaran perdana film Ant-Man pertama di Los Angeles. "Saya merasa luar biasa," katanya saat itu, sebelum mengakui bahwa hari-harinya dengan sepatu hak tinggi dengan cepat berkurang. "Yang pertama saya 30, sekarang 35. Saya jauh lebih lelah kali ini. Terakhir kali saya libur kerja, saya tidak punya anak, saya punya pasangan yang sibuk bekerja 18 jam sehari, jadi saya punya sepanjang hari untuk bermeditasi dan mencintai bayi saya dan hamil." Baca Juga: 8 Tanda Pasangan Melakukan Love Bombing Manipulatif Anak kedua Evangeline Lilly sejak itu tidak terlihat oleh publik. "Kami adalah orang tua paling malas," ujarnya. "Yang ini, kami berharap hal yang sama akan terjadi karena kami masih belum memiliki nama untuk anak ini." Saat pemutaran perdana film ketiga Ant-Man, dia menjelaskan keuntungan memulai dari yang kecil dengan franchise film. "Jadi kami beralih dari film Ant-Man pertama yang benar-benar manis, polos, dan sederhana. Tidak sederhana, saya tidak boleh mengatakan sederhana, tapi itu cerita kecil," jelasnya. "Dan yang kedua, kami memperkenalkan pahlawan super kedua dengan The Wasp. Dan kami membawa penjahat wanita dari dunia lain. Mereka langsung terjun ke alam semesta yang benar-benar baru. Dan kami menangani cerita yang menyapu dan epik dan akan benar-benar meluncurkan fase lima dari seluruh MCU. Jadi, itu lintasan yang cukup bagus." Untuk Ant-Man and the Wasp: Quantumania, Evangeline Lilly mengulangi perannya sebagai Hope Van Dyne/The Wasp, sementara Michelle Pfeiffer dan Michael Douglas kembali sebagai orang tuanya Janet Van Dyne dan Hank Pym. Aktris aneh Kathryn Newton juga bergabung sebagai pemeran sebagai putri Scott yang sudah dewasa, Cassie Lang bersama Bill Murray, dengan Paul Rudd kembali sebagai Scott Lang/Ant-Man. Pilihan editor: Sempat Cuek, Evangeline Lilly Lakukan Social Distancing Bersama Keluarga Selalu update info terkini. Simak breaking news dan berita pilihan dari Tempo.co di kanal Telegram “Tempo.co Update”. Klik https://t.me/tempodotcoupdate untuk bergabung. Anda perlu meng-install aplikasi Telegram lebih dulu.

20 Film Terbaru 2023 yang akan Tayang, Ada Titanic dan Ant-Man 20 Film Terbaru 2023 yang akan Tayang, Ada Titanic dan Ant-Man Berikut ini adalah daftar film bioskop terbaru 2023 yang ditunggu oleh penonton sinema di layar lebar. Adakah film favorit Anda?

Baca Selengkapnya

8 Tanda Pasangan Melakukan Love Bombing Manipulatif 8 Tanda Pasangan Melakukan Love Bombing Manipulatif Menyadari tanda-tanda love bombing ini dapat membantu Anda keluar dari hubungan yang tidak sehat

Baca Selengkapnya

Ant-Man and The Wasp: Quantumania Tayang Februari 2023, Pembuka MCU Fase 5 Ant-Man and The Wasp: Quantumania Tayang Februari 2023, Pembuka MCU Fase 5 Ant-Man and The Wasp: Quantumania akan menampilkan penjahat paling kuat di MCU hingga saat ini yaitu Kang The Conqueror.

Baca Selengkapnya

Tunggu Aksi Harrison Ford dan Tom Cruise di Film Tayang 2023, Ini 10 Film yang Perlu Dinanti Tunggu Aksi Harrison Ford dan Tom Cruise di Film Tayang 2023, Ini 10 Film yang Perlu Dinanti Film yang akan tayang pada 2023 banyak yang perlu dinanti, khususnya aksi Harrison Ford dan Tum Cruise di film terbaru mereka. Apakah itu?

Baca Selengkapnya

Trailer Perdana Ant-Man and the Wasp: Quantumania, Jonathan Majors Kembali Jadi Kang the Conqueror Trailer Perdana Ant-Man and the Wasp: Quantumania, Jonathan Majors Kembali Jadi Kang the Conqueror Memulai Fase 5 dari Marvel Cinematic Universe (MCU), Jonathan Majors muncul di trailer Ant-Man and the Wasp: Quantumania sebagai Kang the Conqueror.

Baca Selengkapnya

Popularitas, Apa Dampak Baik dan Buruknya? Popularitas, Apa Dampak Baik dan Buruknya? Popularitas diartikan dengan dikenal dan disukai oleh semua orang

Baca Selengkapnya

Mengenal Jonathan Majors, Pemeran Kang The Conqueror dalam Ant Man and the Wasp: Quantumania Mengenal Jonathan Majors, Pemeran Kang The Conqueror dalam Ant Man and the Wasp: Quantumania Kang the Conqueror yang diperankan Jonathan Majors nanti akan muncul sebagai villain atau penjahat

Baca Selengkapnya

Kang the Conqueror, Siapa Karakter Itu yang akan Muncul dalam film Ant-Man and the Wasp: Quantumania? Kang the Conqueror, Siapa Karakter Itu yang akan Muncul dalam film Ant-Man and the Wasp: Quantumania? Marvel Cinematic Universe mengenalkan konsep baru kehadiran Kang the Conqueror yang dikabarkan akan muncul di Ant-Man and the Wasp: Quantumania

Baca Selengkapnya

Gerak Alis Bisa Menunjukkan Perasaan dalam Diri Seseorang Gerak Alis Bisa Menunjukkan Perasaan dalam Diri Seseorang Alis menunjukkan isyarat emosional di wajah seseorang. Gerak alis bisa menggambarkan perasaan dalam diri

Baca Selengkapnya