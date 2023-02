Cardi B Pakai Gaun Metalik untuk Hormati Mendiang Desainer Paco Rabanne di Grammy 2023

Cardi berjalan di karpet merah Grammy 2023 bergandengan tangan dengan suaminya, Offset, yang mengenakan jas putih berkerah hitam. Warga asli New York City itu termasuk di antara jajaran presenter bertabur bintang pada upacara tahun ini, termasuk Olivia Rodrigo, Shania Twain, Billy Crystal, James Corden, Viola Davis, Dwayne Johnson, dan Ibu Negara Jill Biden.

Desainer Paco Rabanne, yang meninggal awal bulan ini pada usia 88, pensiun pada tahun 1999 dan dikenal karena menciptakan tampilan jaring logam era ruang angkasa yang serupa untuk tampilan fiksi ilmiah terkenal Brigitte Bardot, Audrey Hepburn dan Jane Fonda dari Barbarella tahun 1968. Artis Spanyol legendaris Salvador Dalí dilaporkan menyebut Paco Rabanne sebagai orang jenius kedua Spanyol, menurut The New York Times.

TEMPO.CO , Jakarta - Cardi B termasuk salah satu selebriti yang mempersembahkan penghargaan di Grammy 2023, Minggu 5 Februari 2023. Dia memberikan getaran Joan of Arc setelah berjalan di atas karpet dengan gaun Gaurav Gupta yang baru saja dipamerkan di Paris Fashion Week. Dia mengenakan gaun yang lebih dramatis untuk menghormati mendiang desainer Spanyol Paco Rabanne.

