Gaya Beyonce di Grammy Awards 2023 Pakai Gaun Mirip Gramofon

TEMPO.CO, Jakarta - Beyonce tiba di acara Grammy Awards 2023 terlambat. Meski begitu, dia membawa pulang empat piala gramofon emas untuk lagunya Break my Soul dan Cuff It. Dia memevahkan rekor untuk kemenangan Grammy terbanyak sepanjang masa.

Penyanyi itu membagikan foto-foto penampilannya yang unik ke Instagram. Dalam foto-foto itu, dia berpose dengan penghargaan Grammy-nya, mengenakan gaun beludru krem peach dengan potongan V dalam yang memperlihatkan bustier emas metalik di bawahnya. Gaun itu mencakup banyak detail yang tidak biasa, seperti garis leher off-the-shoulder yang naik menjadi kerucut terstruktur yang membungkus penyanyi itu, celah kaki setinggi paha yang memperlihatkan legging beludru yang serasi dan sepatu wedges di kakinya, ditambah sarung tangan panjang opera. Hal yang mencolok dari penampilannya adalah topi datar seperti cakram yang dilapisi emas, yang hampir menyerupai patung gramofon emasnya.

"Kami menang 3 kali!" Bey menulis foto itu sebelum menerima penghargaan keempatnya. "Kepada Hive saya, terima kasih banyak atas semua cinta dan kesetiaan Anda! Terima kasih banyak untuk BREAK MY SOUL dan CUFF IT menang!!!" tulis dia di keterangan.

Dia sangat terlambat menghadiri upacara Grammy Awards ke-65 malam ini. Pembawa acara Trevor Noah memberi tahu penonton bahwa dia terjebak kemacetan saat dalam perjalanan ke pertunjukan.

Penyanyi itu tiba dalam balutan gaun korset Gucci yang menampilkan korset berwarna sampanye dan rok perak metalik dengan belahan kaki tinggi dan keliman berkerut. Dia memasangkan tampilan dengan sarung tangan opera kulit hitam, tumit bertali perak, dan perhiasan Lorraine Schwartz.

Malam ini, dia membuat sejarah Grammy. Setelah meraup sembilan nominasi untuk acara tahun ini, dia sekarang menjadi salah satu artis yang paling banyak dinominasikan, menyamai suaminya, Jay-Z, yang juga memegang 88 nominasi.

Jika dia memenangkan lebih dari tiga penghargaan malam ini, Beyonce akan memecahkan rekor artis dengan kemenangan Grammy terbanyak yang pernah ada. Saat ini, konduktor Georg Solti memegang gelar tersebut, dengan 31 penghargaan yang diraihnya. Tahun lalu, Bey membuat sejarah sebagai artis wanita yang paling banyak mendapat penghargaan ketika dia meraih gramofon emas ke-28. Dengan tambahan empat penghargaan, dia kini memegang 32 piala gramofon.

Beyonce dinominasikan malam ini dalam kategori Album of the Year untuk Renaissance, Record of the Year untuk "Break My Soul," Song of the Year untuk "Break My Soul," Best Dance/Electronic Music Album untuk Renaissance, Best Dance/Electronic Merekam untuk "Break My Soul", Penampilan R&B Terbaik untuk "Virgo's Groove", Penampilan R&B Tradisional Terbaik untuk "Plastic off the Sofa", Lagu R&B Terbaik untuk "Cuff It", dan Lagu Terbaik yang Ditulis untuk Media Visual untuk "Be Alive" dari Raja Richard. Sejauh ini, dia telah menang dalam kategori Lagu R&B Terbaik, Rekaman Tari/Elektronik Terbaik, dan Penampilan R&B Tradisional Terbaik.

