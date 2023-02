Pengumuman Kehamilan Putri Eugenie Dianggap Melanggar Tradisi Kerjaaan

TEMPO.CO, Jakarta - Ketika Putri Eugenie dan suaminya, Jack Brooksbank, mengumumkan kehamilan, banyak penggemar kerjaan yang terkejut. Sebab, cara mereka dianggap tidak biasa bahkan melanggar tradisi keluarga Kerajaan Inggris.

Pengumuman resmi dari Istana Buckingham bulan lalu sesuai dengan tradisi formal dengan mengungkap bahwa putra pasangan itu, August, yang akan berusia dua tahun minggu depan, sedang menantikan saudara kandung. "Keluarga senang, dan August sangat menantikan untuk menjadi seorang kakak."

Namun, pengumuman Instagram sang putri berusia 32 tahun dan pakaiannya sangat tidak biasa sehingga dia mungkin telah menetapkan preseden baru untuk pengumuman kerajaan.

X

"Kami sangat senang berbagi bahwa akan ada tambahan baru untuk keluarga kami musim panas ini," tulis Putri Eugenie di Instagram, bersama dengan foto dirinya mengenakan topi berbandul abu-abu yang sangat besar di atas rambut kusut bersama dengan dua pasang kaus kaki wol, satu cokelat, satu merah muda, dan sepasang sepatu bot kulit cokelat tebal.

Suami Eugenie, Jack, 36, mengabadikan foto ceria calon ibu dua anak dalam pakaian yang berwarna cokelat, luar ruangan, dan berangin bersama dengan August kecil, yang juga mengenakan pakaian rajut yang nyaman saat matahari menyinari mereka. Sang ibu memuji Jack atas keterampilan fotografinya dan menambahkan emoji kamera lucu ke keterangannya.

Pengumuman media sosial pasangan itu menandai perubahan besar dari pengumuman kehamilan kerajaan yang sudah biasa dilakukan bangsawan lain seperti saudara perempuan Eugenie, Putri Beatrice, dan suaminya Edoardo Mapelli Mozzi.

Pada Mei 2021, kehamilan Beatrice diumumkan melalui akun Instagram resmi keluarga kerajaan dengan pernyataan resmi dan disertai dengan foto resmi pasangan tersebut pada hari pernikahan mereka di luar The Royal Chapel of All Saints di Royal Lodge, Windsor.

Bahkan sepupu Eugenie, Pangeran William dan istrinya Princess of Wales, selalu mengumumkan kehamilan mereka melalui pernyataan tradisional yang dikeluarkan oleh Istana Buckingham.

Cara Putri Eugenie yang tak terduga juga terlihat musim panas lalu, ketika dia menggunakan cat kuku dengan warna trendi. Sebagai aturan tidak resmi, wanita kerajaan seharusnya menjaga kuku mereka tetap pendek dan mereka cenderung memilih warna pink muda.

HELLO! MAGAZINE

Baca juga: Hamil Anak Kedua, Putri Eugenie Bakal Melahirkan Musim Panas 2023