Hamil Anak Kedua, Putri Eugenie Bakal Melahirkan Musim Panas 2023

TEMPO.CO, Jakarta - Putri Eugenie sedang hamil. Dia dan suaminya, Jack Brooksbank, mengumumkan bahwa mereka mengharapkan bayi kedua pada Selasa, 24 Januari 2021.

Dia menguggah foto di Instagram bersama dengan putranya yang berusia 1 tahun, August, yang sedang mencium perutnya. “Kami sangat senang untuk berbagi bahwa akan ada tambahan baru untuk keluarga kami musim panas ini,” kata putri dari Pangeran Andrew dan Sarah Ferguson itu.

Pasangan itu menjadi orang tua pada Februari 2021 ketika bayi laki-laki mereka lahir.

"Yang Mulia Putri Eugenie telah melahirkan seorang putra dengan selamat hari ini, 9 Februari 2021," bunyi pernyataan Istana Buckingham saat itu. “Bayi itu beratnya 8 pon. 1 ons.

"Ratu, Duke of Edinburgh, Duke of York, Sarah, Duchess of York, dan Tuan dan Nyonya George Brooksbank telah diberitahu dan senang dengan berita itu," pengumuman itu menyimpulkan.

Pasangan ini membagikan foto pertama bayi laki-laki mereka pada hari yang sama, dengan unggahan Instagram hanya memperlihatkan tangannya. Wajah dan nama August terungkap hampir dua minggu kemudian.

"Kami ingin memperkenalkannya kepada kalian," pasangan itu menulis debut bayi itu. “Terima kasih atas begitu banyak pesan yang luar biasa. Hati kami penuh dengan cinta untuk manusia kecil ini. Kami tak bisa mengungkapkannya dengan kata-kata," kata mereka. “Kami sangat senang dapat berbagi foto-foto ini dengan kalian.”

Kakak perempuan Eugenie, Putri Beatrice, menyambut anaknya sendiri pada tahun yang sama, melahirkan putri Sienna pada September. Putri berusia 34 tahun itu sudah menjadi ibu tiri dari putra suaminya Edoardo Mapelli Mozzi, Christopher "Wolfie," dari pernikahan sebelumnya dengan Dara Huang. Pendiri Banda Property dan Beatrice menikah pada Juli 2020 di tengah pandemi COVID-19.

Putri Eugenie, 32, dan Brooksbank, menikah pada Oktober 2018, sembilan bulan setelah pertunangan mereka.

