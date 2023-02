Meghan Trainor Hamil Anak Kedua Sempat Dikira sedang Menstruasi

TEMPO.CO, Jakarta - Meghan Trainor mengungkapkan tentang kehamilan keduanya. Sebelum pemenang Grammy menyadari bahwa dia sedang hamil pada September 2022 lalu, dia mengira dia sedang menstruasi karena dia mengalami flek.

Pada bulan Oktober, wanita 29 tahun itu mempromosikan album barunya Takin' It Back di Jimmy Fallon, di mana dia menampilkan lagu hitnya "Made You Look." "Hari itu, saya benar-benar membuat TikTok berkata, 'Ketika Anda mendapatkan menstruasi Anda di Fallon ...'" ujarnya. "Dan itu adalah saya yang sedang mengalami pendarahan implantasi. Saya membuat kehidupan. Saya membuat kehidupan selama pemeriksaan suara saya di JimmyFallon."

Menurut Mayo Clinic, pendarahan implantasi sering terjadi dan diperkirakan terjadi saat sel telur yang telah dibuahi menempel pada lapisan rahim; itu biasanya terjadi sekitar waktu yang Anda harapkan untuk mengalami periode menstruasi dan biasanya terjadi sekitar 10 hingga 14 hari setelah pembuahan.

Meghan menceritakan detail saat dia mengalami pendarahan. "Saya tidak tahu [saya hamil] karena saya mengalami pendarahan di awal kehamilan ini sampai pada titik di mana saya mengira ada menstruasi. Jadi ketika saya mengetahui sudah berapa lama saya berpikir, 'Apa? Tidak, Saya baru saja hamil dan bagaimana saya sejauh itu?' Jadi saya tidak tahu pendarahan itu normal."

Meghan Trainor buat buku tentang pengalaman kehamilan

(paling kanan) Meghan Trainor bersma suami, Daryl Sabara, dan anak pertama mereka, Riley. Foto: Instagram/@meghantrainor

Bintang pop itu sudah menjadi ibu dari anak laki-laki Riley, yang akan berusia 2 tahun minggu depan, bersama suaminya, aktor Spy Kids Daryl Sabara. Dan dia mencatat pengalaman kehamilan pertamanya dalam buku pertamanya, Dear Future Mama, yang akan diluncurkan pada bulan April.

Setelah mengetahui tentang pendarahan implantasinya, dia pun berpikir untuk menceritakan dala bukunya. "Saya seharusnya memasukkannya ke dalam buku!'" kata pelantun All About My Bass. "Setiap kehamilan sangat berbeda dan sangat liar."

Buku itu disebut sebagai "Panduan TMI untuk Kehamilan, Kelahiran, dan Keibuan Baru dari Bestie Anda" - sesuatu yang diinginkan Meghan ketika dia bersiap untuk menyambut Riley.

“Waktu saya hamil, di tengah Covid. Saya tidak punya teman yang hamil. Saya sendirian, sangat takut,” katanya. "Ini adalah buku yang saya harap saya miliki ketika saya hamil sehingga saya tidak akan merasa sendirian atau aneh atau berpikir: 'Apa yang salah dengan tubuh saya? Apakah ini normal? Bagaimana perasaan saya?'"

Meghan Trainor menggambarkan dirinya seperti buku yang terbuka. Dia senang memberi tahu hal baik dan buruk tentang dirinya. "Ketika seseorang berkata, 'Ya Tuhan, saya juga,' maka itu membuat saya merasa seperti saya tidak sendiri, dan saya seperti, 'Saya tidak aneh, tubuh saya tidak berbeda. Ini normal,'" tambahnya.

Selain berbagi pengalaman kehamilannya sendiri, mulai dari diabetes gestasional hingga pembekuan darah dan puting yang melepuh, dia juga meminta beberapa ahli untuk berkontribusi pada buku tersebut. "Saya tahu tidak semua orang memiliki akses ke orang-orang luar biasa seperti saya.. Jadi ahli gizi saya ada di buku dan memberikan saran untuk setiap trimester. Pelatih saya ada di buku, dan ada gambar yang menunjukkan kepada Anda apa yang dapat Anda lakukan untuk berolahraga karena Anda masih bisa berolahraga saat hamil, dan itu aman - saya tidak tahu itu. Dan OB-GYN saya juga ada di buku di mana-mana memberi nasihat," ujarnya.

PEOPLE

