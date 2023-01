TEMPO.CO, Jakarta - Alpukat atau avokad jadi salah satu sumber lemak sehat yang mudah didapatkan. Penelitian menunjukkan bahwa alpukat dapat mendukung kesehatan jantung, membantu penurunan berat badan yang sehat dan manajemen berat badan, membantu kesehatan mata, dan dapat meningkatkan kualitas diet secara keseluruhan. Ini berkat kandungan nutrisinya yang kaya, seperti serat, vitamin B6, folat, magnesium, dan asam lemak tak jenuh ganda.

Namun, makanan ini memang memiliki satu kekurangan: cepat busuk sebelum sempat dimakan. Apakah ada cara menyimpan alpukat agar tetap segar lebih lama?

Menurut Nate Berg, koki korporat terlatih Culinary Institute of America untuk UNFI, distributor makanan grosir terbesar yang diperdagangkan secara publik di AS, hal pertama yang harus diperhatikan adalah memilih alpukat berkualitas. Biasanya ini dapat diketahui dengan memegangnya.

"Saat mencari alpukat matang, tekan buahnya dengan lembut menggunakan telapak tangan, bukan ujung jari," kata Berg kepada Eat This, Not That! "Kalau sudah matang dan siap disantap, alpukatnya akan keras tapi sedikit."

Trik lain yang kemungkinan besar pernah didengar orang sebelumnya adalah memeriksa bagian atas, bulat kecil berwarna cokelat. "Jika warnanya hijau cerah, alpukat siap dimakan," kata Berg. "Tapi jika warna coklat terlihat, alpukat mungkin terlalu matang."

Anda juga harus mempertimbangkan kapan berniat menggunakan alpukat saat memilihnya di toko. Misalnya, jika membutuhkan alpukat pada hari yang sama dengan berbelanja, gunakan trik di atas untuk menemukan alpukat yang sudah matang dan siap digunakan. Tapi, masih ada waktu beberapa hari sebelum dimakan, belilah yang belum matang. Tapi, ketahui cara mengawetkannya dan mencegahnya membusuk terlalu cepat supaya tidak sia-sia dan boros.

Cara menyimpan alpukat supaya tidak cepat busuk

Chef Melanie Underwood dari Gather Culinary mengatakan, jika perlu memperpanjang umur simpannya, bungkus masing-masing alpukat dengan bungkus plastik, dan simpan di lemari es. "Idealnya, lakukan ini sebelum alpukat matang, walau bagaimanapun, ini akan memperlambat proses pematangan."

Kebanyakan orang memasukkan alpukat baru mereka ke dalam wadah buah dengan produk lainnya. Namun, sebaiknya jaga agar alpukat tetap terpisah dari produk penghasil etilen lainnya, khususnya.

"Alpukat, apel, dan pisang melepaskan gas etilen saat matang, dan tertutup atau berdekatan satu sama lain akan mempercepat proses pematangan," jelas Underwood.

Selain itu, alpukat bisa diawetkan di dalam freezer. Ini adalah tip yang sangat bagus jika bermaksud menggunakannya untuk smoothie atau saus, karena membekukan alpukat sebenarnya dapat memberikan tekstur krim yang unik saat diblender.

"Jika sudah matang dan tidak bisa langsung menggunakannya, kupas, haluskan, atau haluskan alpukat dan tambahkan satu sendok teh jus lemon atau jeruk nipis per alpukat," kata Underwood, "Kemudian, tempatkan dalam wadah kedap udara atau tutupi dengan plastik, bungkus langsung menyentuh permukaan adonan alpukat."

Setelah selesai, masukkan ke dalam freezer dan simpan untuk hari lain.

Satu pengalaman lain yang bikin frustrasi adalah ketika memotong alpukat segar tetapi tidak berniat memakan semuanya sekaligus. Bagian yang tidak terpakai kadang-kadang bisa langsung berubah menjadi cokelat. Untungnya, Chef Berg memiliki kiatnya sendiri untuk mengawetkan alpukat setelah dipotong terbuka.

"Saat alpukat yang dipotong terkena udara, itu bereaksi dengan oksigen dan mulai teroksidasi, berubah warna menjadi coklat muda," kata Berg. "Anda bisa memeras jus lemon atau jeruk nipis di permukaan yang terbuka, karena asam sitrat berfungsi sebagai pengawet. Tip lain yang mudah adalah membungkus potongan alpukat dengan bungkus plastik atau meletakkannya secara mendatar di dalam wadah, yang mencegah alpukat bereaksi dengan oksigen di udara."

Semoga tips menyimpan alpukat yang direkomendasikan koki ini dapat membantu mengurangi pemborosan makanan sekaligus menghemat sedikit uang.

