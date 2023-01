Selena Gomez Ungkap Efek Pengobatan Lupus saat Bagikan Rutinitas Skincare

TEMPO.CO, Jakarta - Selena Gomez memberikan penjelasan kembali tentang penyakit lupus yang dialaminya. Hal ini terjadi usai pengikut media sosialnya menunjukkan bagaimana tangannya gemetar dalam unggahan baru-baru ini.

Penyanyi-penulis lagu berusia 30 tahun itu membagikan videp ke TikTok awal bulan ini di mana dia memamerkan riasan dan rutinitas perawatan kulitnya. Pada satu titik dalam video, bintang Only Murders in the Building mencoba mengoleskan micellar water ke spons tetapi tangannya tampak goyah.

Selena kemudian mengklarifikasi bahwa kegoyahan itu memang efek samping yang ditimbulkan oleh obat lupusnya. "Lol, aku gemetar karena obatku untuk lupus," tulisnya di komentar klip yang sekarang dihapus yang diposting oleh sesama pengguna TikTok. "Baca juga penyangkalan saya. Saya bukan pro [emoji wajah tertawa]."

Pelantun Calm Down itu didiagnosis menderita lupus pada tahun 2014. Menurut Mayo Clinic, lupus terjadi ketika sistem kekebalan tubuh Anda menyerang jaringan dan organ Anda sendiri (penyakit autoimun). Peradangan yang disebabkan oleh lupus dapat mempengaruhi banyak sistem tubuh yang berbeda – termasuk persendian, kulit, ginjal, sel darah, otak, jantung dan paru-paru.

Selena Gomez menujukkan bekas luka transplantasi ginjalnya pada September 2020. Instagram.com/@selenagomez

Pengobatan lupus Selena Gomez

Selena Gomez terpaksa menjalani transplantasi ginjal pada 2017 karena penyakit tersebut. Dia membahas pertarungannya dengan penyakit tersebut secara khusus selama film dokumenter 2022, Selena Gomez: My Mind & Me. "Aku belum merasakannya sejak aku masih muda," katanya. 'Di pagi hari ketika saya bangun, saya langsung menangis karena rasanya sakit, seperti, semuanya.'

Selain itu, mantan pacar Justin Bieber itu juga harus berurusan dengan masalah kesehatan mental selama bertahun-tahun termasuk gangguan bipolar. Meski berurusan dengan gangguan autoimun, Selena masih bekerja keras untuk syuting musim ketiga serial hitnya Only Murders in the Building.

Dia terlihat sedang syuting sebuah adegan dengan Paul Rudd yang mengulangi perannya sebagai aktor Broadway Ben Glenroy untuk musim ketiga dari hit Hulu setelah dia membuat penampilan cameo di final musim kedua.

Selena telah memicu kegembiraan untuk musim ketiga yang diakui secara kritis, memposting gambar Instagram samar awal pekan ini. Dia juga berbagi foto hitam-putih awal bulan ini yang menunjukkan dia duduk di sofa dengan lawan mainnya Martin Short dan Steve Martin. Paul Rudd juga ditampilkan dalam gambar tersebut, begitu pula aktris legendaris Meryl Streep.

