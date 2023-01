Jadi Sasaran Body Shaming setelah Tampil di Golden Globes, Selena Gomez: Saya Menikmati Hidup

Tetapi bintang Only Murders in the Building, yang sering bicara tentang body positivity , tidak membiarkan kebencian menguasai dirinya. Dia secara terbuka membahas berat badannya selama streaming langsung Instagram setelah acara tersebut.

Penyanyi "Lose You to Love Me", 30, datang ke Golden Globe Awards pada Selasa malam, 10 Januari 2023 dengan gaun Valentino ungu tua tanpa tali yang terlihat cantik padanya, tetapi haters online masih mencoba membuat dia kesal dengan komentar tentang berat badannya.

Michelle Yeoh Raih Aktris Terbaik di Golden Globe 2023 Lewat Film Everything Everywhere All at Once

Michelle Yeoh meraih Piala Golden Globe pertama dalam usia 60 tahun berkat penampilannya di film Everything Everywhere All at Once.

