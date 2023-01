Gaya Agnez Mo hingga Gisella Anastasia Pakai Cheongsam Merayakan Imlek

TEMPO.CO, Jakarta - Tahun baru Imlek tahun ini dirayakan oleh komunitas Tionghoa di seluruh dunia pada 22 Januari 2023. Mereka yang merayakannya akan berkumpul bersama keluarga untuk melakukan tradisi seperti menikmati hidangan yu sheng, bagi-bagi angpao, sembahyang untuk leluhur.

Sejumlah selebritas di Tanah Air membagikan tradisi perayaan ini bersama keluarga. Mereka tampil menawan dengan pakaian bernuansa Tionghoa degan warna ceria.

Berikut gaya para selebritas merayakan Imlek menyambut tahun Kelinci Air 2023.

1. Agnez Mo

Dalam foto yang diunggah Minggu, 22 Januari 2023, Agnez Mo tampak anggun mengenakan busana paduan Tionghoa dan Indonesia. Penyanyi itu memakai atasan cheongsam lengan pendek asimetris yang terbuat dari tulle dengan detail payet bernuansa merah dan emas. Dia memadukannya dengan kain batik floral berwarna merah dan sepatu hak tinggi. Rambutnya disanggul tinggi dengan hiasan tusuk konde.

"Happy Chinese New Year to all celebrating," kata dia di keterangan foto.

2. Chelsea Olivia

Perayaan Imlek tahun ini agak berbeda bagi Chelsea Olivia dan keluarga. Ini karena dia harus merayakannya di rumah sakit bersama dengan suami, Glenn Alinskie, yang sedang dirawat. Dalam unggahan fotonya di Instagram, Chelsea tampak mengenakan dress cheongsam berwarna merah muda dengan motif matahari. Berpose di tepi tempat tidur kamar perawatan rumah sakit, dia tampil serasi dengan suami dan kedua anaknya, Nastusha Olivia Alinskie dan Dante Oliver Alinskie.

"Sometimes, our plans are not God’s plans.. we prepared so many things for this Chinese new year but end of the day, God gave us the most memorable Chinese new year!! Celebrated it in the Hospital!! Everything is beautiful!" tulis dia di keterangan unggahannya.

3. Sandra Dewi

Sandra Dewi berpose dengan suami, Harvey Moeis, dan kedua anaknya, Raphael Moeis dan Mikhael Moeis, di depan pohon sakura berhias ornamen tahun baru Imlek. Aktris tersebut mengenakan blus tanpa lengan oranye dengan detail draperi di bagian leher, dipadukan dengan flare skirt berwarna merah muda. Rambutnya yang panjang diikat ekor kuda. Sementara suami tampil kasual dengan tshirt merah dan anak-anaknya kompak memakai polo shirt putih.

"Gong Xi Fa Cai," tulis dia, dengan ikon kelinci.

4. Gisella Anastasia

Perayaan Imlek Gisella Anastasia dimulai pada Sabtu, 21 Januari. Dia menonton putrinya, Gempita Nora Marten, tampil dengan atraksi wushu di sekolahnya. Dalam unggahan di Instagram, penyanyi jebolan Indonesian Idol itu terlihat mengenakan atasan merah dengan detail kancing shanghai di leher, dipadukan dengan rok tulle panjang model flare. Dia berpose bersama Gempi yang memakai pakaian wuhsu berwarna kuning dan merah.

"Saying goodbye to tiger, celebrating the year of rabbit at school," Gisella menulis di keterangan, ditambah ikon tahun baru Imlek kelinci.

