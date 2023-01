4 Diet yang Bikin Umur Panjang Menurut Studi Harvard

Diet ini berasal dari Pedoman Diet untuk Orang Amerika, yang diterbitkan oleh Departemen Pertanian Amerika Serikat, Departemen Kesehatan, dan Layanan Kemanusiaan A.S. Tujuannya adalah mempromosikan gaya hidup nabati serta konsumsi produk hewani tanpa lemak dan mengurangi asupan daging olahan, lemak inflamasi (seperti lemak trans), dan alkohol. Diet ini juga menganjurkan untuk berhenti mengonsumsi gula.

5 Tips Makan di Restoran All You Can Eat Meski Sedang Diet

5 Tips Makan di Restoran All You Can Eat Meski Sedang Diet

Ini cara makan di Restoran All You Can Eat, tanpa takut berat badan naik saat diet

Baca Selengkapnya