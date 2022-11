Sarah Jessica Parker Pakai Gaun Pengantin Carrie Bradshaw Ikonik di And Just Like That 2

TEMPO.CO, Jakarta - Sarah Jessica Parker mengenakan kembali gaun pengantin Vivienne Westwood yang ikonik dari karakternya, Carrie, di 'And Just Like That'. Syuting untuk seri kedua And Just Like That sekarang sedang berlangsung, beberapa gambar-gambar mulai berdatangan dari lokasi syuting di New York – termasuk foto-foto baru Sarah Jessica Parker yang mengenakan kembali gaun pengantin Carrie Bradshaw yang terkenal.

Aktris itu terlihat di tangga apartemennya yang ikonik di Greenwich mengenakan gaun pengantin Vivienne Westwood dari film Sex and the City pertama. Untuk serial baru ini, Bradshaw menambahkan sarung tangan hijau muda dan mantel opera yang serasi, dan mengenakan headpiece berbulu serupa dengan kerudung berjaring.

Penggemar tentu akan mengingat rencana Bradshaw untuk menikahi cintanya yang rumit Mr Big di Perpustakaan Umum New York, tetapi pengantin pria menjadi dingin dan membiarkannya dipermalukan di altar, mengenakan gaun pengantin yang sekarang menjadi ikon. Dia kemudian harus menavigasi patah hati penolakan, dengan bantuan dari tiga teman terbaiknya Miranda, Samantha dan Charlotte.

Gaun pengantinnya telah direferensikan sejak saat itu, dengan desain yang langsung dikenali sebagai desainer Inggris Vivienne Westwood, berkat korset terstruktur dan kain yang mengembang.

Seri spin-off baru dari dunia Sex and the City membuat semua orang berbicara tahun lalu, saat menyambut kembali Carrie Bradshaw, yang diperankan Sarah Jessica Parker, Miranda Hobbs, yang diperankan, Cynthia Nixon, dan Charlotte York, yang diperankan Kristin Davis dan mengikuti kisah mereka menavigasi kehidupan di usia 50-an.

Tiga dari empat karakter asli dari pertunjukan (kecuali Samantha Jones yang diperankan oleh Kim Catrall) berurusan dengan kematian, kesedihan, seksualitas, dan hubungan di kemudian hari, dan tentu saja, mengenakan fashion yang mencuri perhatian dan menjadi tren. Para penggemar senang melihat potongan-potongan yang dapat dikenali dari serial dan film asli di musim pertama, termasuk ciri khas gaya Bradshaw, seperti sepatu hak Manolo Blahnik dan tas Fendi Baguette.

Perancang kostum And Just Like That, Molly Rogers dan Danny Santiago, mengatakan tahun lalu bahwa Bradshaw akan memakai kembali barang-barang dari lemari terkenalnya sebagai cerminan zaman dan fokus baru kami pada keberlanjutan di industri fashion, sesuatu yang kurang menjadi pertimbangan ketika pertunjukan aslinya ditayangkan pada tahun 90-an dan 2000-an.

"Carrie adalah salah satu dari orang-orang yang suka berpetualang atau menambang untuk sesuatu yang sudah lama tidak dipakainya dan dipakai ulang," catat Rogers. “Jika Anda sama sekali berpengalaman dengan apa yang terjadi di dunia, Anda ingin memberi kembali dalam beberapa cara. Bahkan karakter di acara itu dalam keadaan pikiran ini. Kami mencoba untuk menggunakan kembali potongan-potongan dari arsip Sarah Jesicca Parker di saat-saat penting di mana mereka berarti sesuatu, karena kami ingin menghormati mereka."

HARPERS BAZAAR UK

