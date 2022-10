Gaya Sarah Jessica Parker Syuting And Just Like That 2 Bawa Clutch Merpati Unik

TEMPO.CO, Jakarta - Sarah Jessica Parker terlihat sedang syuting "And Just Like That" Musim 2 di New York City, Rabu, 5 Oktober 2022. Dia memberikan penggemar pandangan sekilas tentang fashion-nya untuk episode mendatang.

Salah satu yang menarik perhatian adalah aksesori yang dipakainya yaitu clutch berbentuk burung merpati. Pigeon Clutch Bag JW Anderson senilai USD 890 atau sekitar Rp 13,55 juta, model clutch 3D itu ditampilkan dalam peragaan busana musim gugur 2022 desainer.

Sementara desain viral mungkin terlihat seperti burung sungguhan pada pandangan pertama, Anda dapat menyimpan barang-barang di dalamnya hanya dengan membalik sayap dan menjadikannya modis dan fungsional, jika tidak benar-benar berbulu.

Dalam fashion Carrie Bradshaw yang sebenarnya, pakaian Parker juga termasuk sepatu yang menarik: Sandal Gladiator Ekstrim Dior, gaya yang sama yang dia pakai di film "Sex and the City". Aktris 57 tahun tiu juga mengenakan jumpsuit Converted Closet utilitariannya dengan gelang kaki Fendi Baguette, menunjukkan kecintaan lama karakternya pada tas tersebut.

Seperti yang ditunjukkannya dalam unggahan Instagram-nya. "Lokasi syuting pertama, jalanan New York," tulisnya dalam keterangan unggahan foto clutch unik dan sandal gladiator Dior.

Ini bukan pertama kalinya gaya Carrie beralih ke burung; dalam film "Sex and The City" pertama, dia memasangkan gaun pengantinnya dengan tukang pesona berbulu. Dan di Musim 2 dari seri ini, Big secara mengesankan menghadiahkannya dengan tas Judith Leiber yang berbentuk seperti angsa.

Musim 1 dari “And Just Like That” diisi dengan pernyataan fashion yang menjadi headline dan kemunduran gaya lamanya, dari kembalinya Carrie's Manolo Blahniks dan Fendi Baguettes hingga kecintaannya pada tutu-nya dari kredit pembuka aslinya. “Kami sangat beruntung bahwa Sarah Jessica memiliki semua tampilan di arsipnya yang dia buka untuk kami,” desainer kostum Molly Santiago, yang bekerja dengan Danny Santiago sebagai penata busana serial tersebut, mengatakan kepada Page Six Style tahun lalu.

Sebelumnya, Sarah Jessica Parker melelang gaun yang dia pakai saat pemutaran perdana perdana And Just Like That untuk amal. Hasil penjualan akan disumbangkan ke UNICEF. Gaun tersebut adalah kreasi Oscar de la Renta yang menurutnya merupakan ode untuk karakter yang diperankannya Carrie Bradshaw. “Rasanya bermakna mengucapkan selamat tinggal pada gaun ini dengan cara ini, dan saya berharap untuk melihat lemari apa yang dia sebut rumah selanjutnya,” katanya.

Gaun itu adalah desain yang dibuat khusus yang memberi penghormatan cerdas kepada Bradshaw melalui rok tulle penuhnya, sesuatu yang terlihat dikenakan di kredit pembukaan pertunjukan. Gaun itu juga dilengkapi dengan jubah yang indah. Sarah Jessica Parker mengenakannya dengan sepatu hak satin mawar dari mereknya SJP bersama dengan tas Erdem dan aksesori dari Larspurk, Fred Leighton, dan Hawk.

