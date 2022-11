Meghan Trainor Cerita Serangan Panik yang Dialaminya dari Migrain hingga Punggung Panas

TEMPO.CO, Jakarta - Meghan Trainor termasuk deretan selebriti yang terbuka dengan masalah kesehatan mental. Baru-baru ini dia berbicara tentang ketenaran dan kesehatan mental serta bagaimana dia menemukan kebahagiaannya sendiri.

Dia berbagi bahwa jalan pagi telah menjadi ritual bagi keluarga kecilnya, yang dimulai dengan meletakkan telepon dan menyambung kembali sebelum mereka memulai hari-hari sibuk mereka. "Suami saya dan saya menyebutnya 'waktu terapi'," kata Trainor. "Saya suka berjalan di luar. Salah satu latihan terbaik yang dapat Anda lakukan untuk kesehatan mental Anda adalah berjalan. Saya akan berjalan-jalan selama 45 menit pada pukul 5 pagi bersama dia dan suami saya. Bahkan sebelum matahari terbenam, kami akan melihat pohon-pohon besar, mendengarkan burung-burung yang indah, dan menonton kami. bayi tidur."

Di antara jadwal turnya yang sibuk dan waktu keluarga, memprioritaskan kesejahteraan dan kesehatan mentalnya menjadi lebih penting dari sebelumnya, sesuatu yang dia pelajari untuk dilakukan pada tahun 2017 ketika dia mengalami serangan panik pertamanya.

Setelah singelnya "All About That Bass" menghasilkan tiga nominasi Grammy dan satu kemenangan (Artis Pendatang Baru Terbaik 2016), Trainor mengatakan keadaan menjadi sedikit kacau. Tur di awal usia dua puluhan membuatnya kelelahan karena bepergian, terus-menerus sakit, dan merasa terisolasi dari keluarganya. Titik puncaknya adalah ketika dia membutuhkan operasi vokal pada tahun 2017. Segera setelah pemulihan, asistennya membuat daftar semua yang perlu dia lakukan minggu itu — dan Trainor tiba-tiba tidak bisa bernapas. "Saya pikir, 'ini dia, saya akan mati seperti ini', dan suami saya, yang adalah pacar saya saat itu, bersama saya menenangkan saya," ujarnya.

Trainor mengatakan dia adalah anak yang cemas sepanjang hidupnya, tetapi ini berbeda. "Rasanya seperti ada sesuatu yang mengambil alih tubuhku," ujarnya. Itu adalah serangan panik.

"Saya mengalami migrain, kepala saya terbakar, punggung saya terbakar. Saya pergi ke setiap dokter, ahli akupunktur, dan akhirnya pergi ke psikolog. Dikatakan saya tidak depresi, saya benar-benar bahagia, saya memiliki cinta dalam hidup saya, karier saya hebat, keluarga saya sehat. Tidak ada yang salah.'"

Dia mendiagnosisnya dengan serangan panik, suatu kondisi di mana respons melawan atau larinya berlangsung terus menerus sepanjang hari tanpa banyak kendali. "Ketika seorang dokter memberi tahu Anda bahwa ada yang salah dengan otak Anda, itu adalah hal yang paling menakutkan, jadi saya menggunakan antidepresan dan itu menyelamatkan hidupnya," ujar wanita 28 tahun itu.

Ketika dia mengandung Riley, putranya dengan Daryl Sabara, Trainor dapat menemukan seorang dokter yang mengakui kesehatan mentalnya sebagai bagian dari kehamilan secara keseluruhan — seorang dokter yang percaya bahwa, "ibu yang bahagia adalah bayi yang bahagia." Dan Trainor tentu senang, berbagi bahwa menjadi ibu adalah hal terbesar dalam hidupnya, dan bahwa dia akhirnya merasa dirinya terbaik dan paling bahagia.

Sekarang, dia ingin membayar kebahagiaan itu ke depan, dan agar orang lain tahu bagaimana anti-depresan menyelamatkan hidupnya. Setelah melihat Carson Daly berbicara tentang serangan paniknya di "The Today Show", Trainor lebih vokal tentang pengalamannya. "Jika Anda di luar sana dan Anda seperti saya, hanya memohon bantuan, dan tersesat dan ketakutan, ada harapan yang saya janjikan. Selama Anda menemukan seseorang dan memberi tahu seseorang," ujar Meghan Trainor.

