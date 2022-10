Meghan Trainor Kenang Perjuangan Mentalnya Setelah All About That Bass Dirilis

TEMPO.CO, Jakarta - Meghan Trainor mengungkapkan tentang mencapai ketenaran menjadi bintang pop setelah merilis lagunya All About That Bass. Penyanyi dan penulis lagi itu mengatakan bahwa jadwalnya menjadi sangat padat setelah lagu itu dirilis pada tahun 2014.

"Kesehatan saya tidak bisa mengikuti," ujar Trainor, dalam wawancara dengan CNN, seperti dikutip dari laman Daily Mail. "Saya menderita bronkitis sepanjang waktu. Saya sangat sakit dan tidak tahu bagaimana merawat diri saya sendiri."

Selain tentang ketenaran, dia juga menjelaskan tentang kontroversi seputar lagu tersebut. Meskipun beberapa memujinya, yang lain merasa itu mempermalukan individu yang kurus secara alami. "Saya sangat naif dengan apa yang terjadi [dengan itu]," ujar Trainor. "Saya sangat yakin setiap pintu akhirnya akan terbuka. Saya akhirnya bekerja cukup keras sehingga sekarang semua orang ingin bekerja dengan saya dan itu akan mudah sekarang."

Terlepas dari keyakinan awal ini, Trainor mengatakan dia dengan cepat mengetahui bahwa itu tidak akan terjadi. "Itu berlawanan dan setiap pintu benar-benar tertutup lebih keras. Saya tidak tahu [mengapa] sampai hari ini… seperti produser dan penulis lagu impian saya yang saya pelajari dan sembah, diberitahu bahwa tidak, mereka tidak akan menulis dengan Anda," ujarnya.

All About That Bass dirilis pada tahun 2014 dan menggemparkan dunia. Dia menerima tiga nominasi Billboard Awards, dua di antaranya mendapat penghargaan, dua nominasi Grammy.

Baru-baru ini, dia tampil di Today Show Friday untuk mempromosikan album barunya, Takin' It back, yang keluar hari itu. Tepat sebelum penampilannya, ibu satu anak itu ditanya tentang putranya Riley oleh pembawa acara Savannah Guthrie dan Hoda Kotb yang memicu respons emosional. "Aku harus menyanyi!" Kata Meghan yang hampir mulai menangis, memandangi anaknya yang menggemaskan yang terlihat di antara penonton bersama suaminya Daryl Sabara.

Tampil mengenakan bodysuit merah muda dan dengan rambut pirang di kuncir, tampak seolah-olah pemenang Grammy itu melakukan yang terbaik untuk beralih dari mode ibu ke diva bintang pop. "Semuanya seperti jauh lebih penting," kata Meghan kepada Hoda, ketika dia ditanya bagaimana menjadi ibu telah mengubah banyak hal. "Setiap lagu lebih berarti. Saya memikirkan dia, seperti, ketika dia berusia sepuluh tahun dia akan mendengar lagu-lagu ini dan saya ingin dia bangga."

Meghan Trainor juga menceritakan bahwa dia telah menurunkan berat badannya sebanyak 27 kilogramsejak kelahiran putranya. Dia juga mengungkapkan tentang keinginannya untuk menjalani gaya hidup sehat sehingga dia bisa hidup bersama putranya lebih lama. Dia menikah dengan Daryl Sabara, mantan bintang cilik yang paling terkenal karena memerankan Juni Cortez dalam serial film Spy Kids, pada 2018 setelah bertemu dengannya di sebuah pesta rumah pada 2014.

DAILY MAIL

Baca juga: Cerita Meghan Trainor Dihantui Rasa Bersalah saat Melahirkan Putranya

Selalu update info terkini. Simak breaking news dan berita pilihan dari Tempo.co di kanal Telegram “Tempo.co Update”. Klik https://t.me/tempodotcoupdate untuk bergabung. Anda perlu meng-install aplikasi Telegram lebih dulu.