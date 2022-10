Kostum Halloween Awkarin dari Daenerys Targaryen hingga Kebaya Lamaran

TEMPO.CO, Jakarta - Awkarin atau yang dikenal dengan Karin Novilda menunjukkan beberapa kostum Halloween di laman media sosialnya. Dari banyak kostum yang dipakainya, yang terakhir diunggah mencuri perhatian publik. Dia mengenakan kebaya yang seharusnya dipakai saat acara pertunangan resmi dengan mantan tunangannya, Gangga Kusuma.

Awkarin mengenakan kebaya brokat simpel bernuansa maroon rancangan Asky Febrianti. Kebaya itu memiliki potongan leher V yang rendah, dipadukan dengan kain berwarna senada dengan belahan tinggi. Rambutnya disanggul rendah simpel, dan makeup-nya nampak flawless. Sambil berjoget diiringi lagi lagu Batal Kawin Project Pop, Awkarin lalu membalikkan tubuh menunjukkan kertas yang bertuliskan batal nikah.

"Karena baju ini tak sempat dipakai pada waktu yang seharusnya maka kita gunakan pada lain waktu he he he. Apresiasi terbesar untuk Kak Asky yang sudah menuangkan kreativitas dan waktu dalam pembuatan baju kebaya lamaran," tulis Awkarin dalam keterangan unggahannya, sambil memberikan apresiasi untuk desainer kebaya itu Asky Febrianti.

Asky ikut memberikan komentar dalam unggahan Awkarin, berharap Awkarin menemukan sosok yang tepat untuknya. "Hahahhahahahahahahahah duh gemes bgt!!!! semoga ya nanti bertemu yang tepat jd baju nya beneran terpakai," tulisnya.

Unggahan itu juga mengundang beragam komentar dari netizen. "kaya nya baju lamaran kmrn niyy wkwk," tulis seorang pengguna Instagram.

"Memang horor banget sih ini dan di luar ekspektasi," tulis yang lain.

"Terinspirasi dari Lo nih. Gue mau buat juga yaaaaaakkk. Boleh kan rin??" tulis pengguna lainnya.

Selain mengenakan kebaya lamaran, Awkarin mengenakan beberapa kostum lainnya. Saat menghadiri pesta Halloween, dia terlihat bergaya seperti Velma, karakter fiksi Scooby Doo. Dia mengenakan sweater kuning tua dan rok mini oranye. Dia juga melengkapi penampilannya dengan wig, topi, sepatu boots dan hand bag.

Di unggahan lainnya, Awkarin menjelma menjadi Daenerys Targaryen, karakter dalam serial Game of Thrones. Dia terlihat mirip dengan karakter itu mengenakan wig putih panjang.

Tak ketinggalan dia juga mengenakan kostum Halloween dengan kekasihnya, Ariel Nayaka. Keduanya bergaya mirip karakter Woody dan Jessie dari film animasi Toy Story. Awkarin mengenakan kemeja putih dan celana jeans dengan motif hitam dan putih, lengkap dengan topi koboy dan sepatu boot hitam. Dia pun memakai wig berwarna merah.

Baca juga: Makna Kebaya Lamaran Chelsea Islan dengan Detail Burung Cendrawasih

Selalu update info terkini. Simak breaking news dan berita pilihan dari Tempo.co di kanal Telegram “Tempo.co Update”. Klik https://t.me/tempodotcoupdate untuk bergabung. Anda perlu meng-install aplikasi Telegram lebih dulu.