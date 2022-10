Makna Kebaya Lamaran Chelsea Islan dengan Detail Burung Cendrawasih

TEMPO.CO, Jakarta - Aktris Chelsea Islan dan politikus muda Rob Clinton Kardinal meresmikan pertunangan mereka pada Senin, 24 Oktober 2022. Acara digelar secara tertutup di Plataran Hutan Kota Senayan, Jakarta. Chelsea telah dilamar Rob Clinton setahun sebelumnya saat keduanya tengah berlibur di Bali.

Acara pertunangan dilangsungkan dengan nuansa adat Jawa. Pasangan yang berpacaran selama tiga tahun itu tampak serasi mengenakan kebaya dan beskap berwarna krem. Chelsea menarik perhatian dengan kebaya brokat model kutu baru rancangan Eddy Betty.

Kebaya tersebut memiliki detail yang unik, sepasang burung cendrawasih di bagian belakangnya, lengkap dengan ekor panjangnya. Chelsea mengunggah detail kebaya tersebut beserta maknanya di Instagramnya pada Kamis, 27 Oktober 2022. Menurut dia, kebaya ini merupakan perpaduan antara Jawa dan Papua.

Chelsea Islan mengenakan kebaya kutubaru dengan detail burung cendrawasih saat meresmikan pertunangan dengan Rob Clinton Cardinal di Jakarta, Senin, 24 Oktober 2022 (Instagram/@chelseaislan)

“Kebaya kutu baru ini memiliki unsur perpaduan antara adat Jawa dan Papua. Burung Cenderawasih atau The Bird of Paradise melambangkan keberuntungan. Masyarakat Papua mempercayai bahwa keberuntungan akan datang dengan terus menjaga burung Cenderawasih,” tulis dia di keterangan fotonya.

Burung cendrawasih berwarna hitam dengan ekor kuning tersebut seolah bertengger di antara bunga-bunga yang tersebar di kebaya Chelsea. Dia mengatakan bahwa kebaya ini adalah impiannya yang diwujudkan oleh Eddy Betty.

“Disini memiliki filosofi khusus, bahwa 2 adat di persatukan, 2 insan di persatukan dan menyatu menjadi 1 cinta. Ini adalah karya Mas @eddybetty yang begitu luar biasa, mewujudkan visi aku menjadi kenyataan. Thank you Mas Eddy Betty for making my dream Kebaya come true,” dia menambahkan.

Riasan Chelsea dipercayakan kepada makeup artist Ryan Ogilvy yang menampilkan wajahnya secara natural, dengan lipstik bold dan alis yang tegas. Rambutnya ditata dengan high bun yang elegan, diptambah hiasan di salah satu sisinya.

Chelsea Islan dan Rob Clinton Kardinal diketahui mulai dekat sejak 2019, tetap baru menunjukkannya di media sosial pada 2020. Rob merupakan anggota DPR RI periode 2014-2019 dan seorang pengusaha.

Baca juga: Berpacaran 1.365 Hari, Chelsea Islan Akhirnya Gelar Lamaran Resmi dengan Rob Clinton Kardinal

Selalu update info terkini. Simak breaking news dan berita pilihan dari Tempo.co di kanal Telegram “Tempo.co Update”. Klik https://t.me/tempodotcoupdate untuk bergabung. Anda perlu meng-install aplikasi Telegram lebih dulu.