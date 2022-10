5 Manfaat Colloidal Oatmeal Menurut Ahli Kulit

TEMPO.CO, Jakarta - Selama bertahun-tahun Anda mungkin pernah mendengar tentang mandi oatmeal dan telah memperhatikan colloida oatmeal sebagai bahan dalam produk perawatan pribadi, termasuk krim, lotion, sampo, gel cukur, dan sabun mandi. Dalam istilah yang paling sederhana, colloidal oatmeal terbuat dari gandum yang digiling halus.

“Ini direbus agar bahan colloidal-nya bisa diekstraksi,” kata Delphine J. Lee, kepala dan direktur program residensi di divisi dermatologi, departemen kedokteran di Harbor-UCLA Medical Center.

Dia menambahkan bahwa koloid adalah zat homogen nonkristalin yang terdiri dari molekul besar dari satu zat yang terdispersi melalui zat kedua. “Koloid termasuk gel, sol, dan emulsi,” lanjut Dr. Lee. Partikel tidak mengendap dan tidak dapat dipisahkan dengan penyaringan biasa seperti pada suspensi.

Mengenai oatmeal, dokter kulit Fayne L. Frey, menjelaskan bahwa oat adalah makanan gandum utuh, yang dikenal secara ilmiah sebagai Avena sativa. “Seperti kebanyakan biji-bijian, sebutir gandum [termasuk oatmeal koloid] memiliki tiga bagian utama: Bran, endosperm, dan kuman." ujarnya.

Bran, lapisan luar, menyediakan sumber serat, mineral, fitokimia, dan vitamin B, lanjut Dr. Frey. “Lapisan tengah adalah endosperma dan menyediakan sebagian besar pati sementara kuman mengandung protein, lemak tak jenuh, vitamin, dan mineral. Dan meskipun colloida oatmeal dapat dimakan, gandum utuh biasanya ditemukan dalam sereal sarapan," tambahnya.

Penelitian awal tentang sifat pembersihan oatmeal, perannya dalam menghilangkan gatal, dan fungsinya sebagai pelindung kulit dilakukan pada 1930-an. Dan pada pertengahan 1940-an, colloida; oatmeal menjadi tersedia dalam bentuk bubuk dan minyak emolien.

Berikut adalah beberapa manfaat colloidal oatmeal

1. Meredakan kulit kering dan gatal

Oatmeal pertama kali didokumentasikan sebagai pengobatan topikal untuk kulit kering, gatal, dan meradang sejak tahun 2000 SM. di Arabia dan Mesir, per artikel dari Journal of Drugs in Dermatology.

2. Memiliki sifat anti-inflamasi dan antihistamin

dr. Frey menunjuk pada tinjauan medis yang dilakukan oleh The Royal Hospital di Inggris dan diterbitkan dalam Journal of Drugs in Dermatology yang menemukan bahwa produk alami ini dapat memberikan aktivitas antiinflamasi dan antihistamin. “Faktanya, penelitian telah menunjukkan bahwa colloidal oatmeal dapat mengurangi gatal pada kondisi kulit tertentu, seperti eksim atopik [juga disebut sebagai dermatitis atopik], dan dapat meningkatkan kelembapan kulit,” katanya.

3. Mengatasi luka bakar ringan

Penelitian tambahan menemukan bahwa sifat antioksidan dan anti-inflamasi dalam colloidal oatmeal dapat membantu menenangkan kulit bersisik, merah, kasar, dan gatal yang disebabkan oleh masalah kulit lainnya, termasuk luka bakar ringan dan cacar air. Selanjutnya, penelitian lain menemukan banyak manfaat, termasuk perubahan mikrobioma kulit, dari penggunaan oatmeal koloid topikal, kata Dr. Lee.

4. Mengurangi gejala eksim

Satu studi menunjukkan bahwa pelembab berbasis oat terbukti mengurangi gejala eksim lebih dari 50 persen, jelas Dr. Lee.

5. Meningkatkan fungsi penghalang kulit

“Tidak seperti perawatan dengan pelembab standar, perawatan dengan krim eksim oat koloid satu persen dikaitkan dengan tren ke arah prevalensi spesies Staphylococcus yang lebih rendah dan keragaman mikrobioma yang lebih tinggi di lokasi lesi, yang dikaitkan dengan kulit yang sehat (dibandingkan dengan lesi pada dermatitis atopik, yang dikaitkan dengan lebih sedikit keragaman mikroba dan lebih banyak dominasi spesies Staphylococcus),” katanya. “Krim eksim oat koloid satu persen secara signifikan meningkatkan pH kulit, fungsi penghalang kulit, dan hidrasi kulit dari awal hingga hari ke-14, sementara pelembab standar dilaporkan meningkatkan hidrasi.”

Perawatan mandi dengan colloidal oatmeal

Jika Anda tertarik untuk merendam kulit Anda yang kering dan teriritasi dalam rendaman colloidal oatmeal, baik Dr. Lee dan Dr. Frey mengatakan ini adalah salah satu produk termudah untuk dibuat di dapur Anda sendiri.

Tambahkan satu cangkir oat masak cepat tanpa rasa, oat utuh, atau oatmeal (“Oat yang telah dikupas, dikukus, dan diratakan,” tambah Dr. Frey) ke dalam blender, pengolah makanan, atau penggiling kopi. Campur selama sekitar satu menit atau sampai gandum berubah menjadi bubuk halus.

Ketika tiba saatnya untuk mandi, mereka menyarankan untuk mengisi bak mandi dengan air hangat. Masukkan satu cangkir oatmeal koloid dengan menambahkannya di bawah keran yang mengalir untuk membantu mencampurnya ke dalam air mandi, kata Dr. Frey. (Namun, jika Anda memiliki sistem perpipaan yang lemah, masukkan oat yang sudah dihaluskanke dalam stoking atau tas kain tipis, saran Dr. Lee.)

"Saat bak mandi terisi, campur air mandi dengan tangan Anda untuk membantu memasukkan oatmeal koloid ke dalam suspensi," lanjut Dr. Frey. “Batasi mandi Anda hingga 10 menit dan bilas setelah selesai.”

Food and Drug Administration atau FDA menyetujui colloidal oatmeal sebagai obat bebas yang aman dan efektif pada tahun 1998. Pada tahun 2003, FDA secara resmi memberi label colloidal oatmeal sebagai pelindung kulit dan sebuah studi tahun 2019 yang diterbitkan dalam International Journal of Toxicology menemukan bahwa bahan-bahan turunan oat Avena sativa aman sebagai bahan kosmetik.

dr. Lee hanya mengetahui satu laporan kasus di mana oatmeal menyebabkan pasien mengalami gatal-gatal—dan dia tidak ingat keluhan efek samping dari pasiennya. “Secara umum, individu yang cenderung sangat sensitif atau memiliki banyak alergi—baik mengalami perubahan kulit, gatal-gatal (seperti gejala seperti demam di mata, hidung, tenggorokan), atau asma yang dipicu oleh berbagai faktor lingkungan—harus mempertimbangkan pengujian. topikal baru di area kecil (mungkin seukuran prangko di lengan bagian dalam) sebelum mengoleskannya ke seluruh tubuh untuk memastikan tidak ada reaksi yang kuat,” katanya.

