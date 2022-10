4 Tips Jaga Fungsi Otak Tetap Awet Muda

TEMPO.CO, Jakarta - Menurut peneliti otak Marc Milstein, penulis The Age-Proof Brain: New Strategies to Improve Memory, Protect Immunity, and Fight Off Dementia, otak Anda sebenarnya bisa tampak lebih tua atau lebih muda dari usia Anda yang sebenarnya, dan saat Anda mungkin bisa menebak, menjaga otak Anda tetap muda dan sigap adalah kunci untuk umur panjang.

“Membuat otak Anda lebih muda adalah salah satu hal paling kuat yang dapat Anda lakukan untuk menurunkan risiko masalah kognitif,” kata Marc Milstein dalam podcast mindbodygreen. Anda mungkin bertanya-tanya, bagaimana Anda mempromosikan otak yang lebih muda? Berikut ini Milstein menawarkan beberapa tips untuk meningkatkan fungsi otak.

1. Berjalan dengan seorang teman

"Orang yang berjalan sekitar 30 menit sehari menurunkan risiko demensia sekitar 60 persen," kata Milstein. Secara khusus, Anda ingin berjalan dengan kecepatan setidaknya 112 langkah per menit1. “Studi terus bermunculan yang mengatakan, 'Ini adalah latihan terbaik. Itu olahraga terbaik.’ Tetapi jika seseorang ingin memulai, berjalan saja sangat penting untuk kesehatan otak Anda, dan itu tidak memerlukan biaya apa pun.”

Namun, jika Anda menginginkan lebih banyak uang, Milstein merekomendasikan untuk berjalan-jalan pagi dengan seorang teman. Mengapa? “Kami membutuhkan cahaya pagi,” jelasnya. "Cahaya pagi itu mengatur sistem2 yang membantu suasana hati, fokus, perhatian, metabolisme, dan tidur Anda."

Adapun sedikit sosial: "Jika Anda merasa terisolasi, mungkin berjalan dengan teman atau menelepon teman dan membuat waktu untuk berhubungan dengan orang-orang," tambah Milstein. Bagaimanapun, kesepian yang berkepanjangan telah dikaitkan dengan lebih dari dua kali lipat risiko mengembangkan demensia. Itu tidak berarti Anda benar-benar perlu berjalan-jalan dengan seorang teman jika Anda mendambakan waktu sendirian. Menurut Milstein, jalan kaki itu juga bisa menjadi momen damai untuk diri sendiri.

2. Menaiki tangga

Pada catatan yang sama, “Kami melihat bahwa orang yang menaiki tangga daripada eskalator dan lift memiliki otak yang tampak lebih muda,” kata Milstein. Jadi jika Anda tidak punya waktu di hari Anda untuk berjalan-jalan di sekitar blok, cukup naik tangga kapan pun Anda bisa. Selain itu, Anda tidak perlu meluangkan waktu untuk pergi ke gym atau bahkan berolahraga cepat di rumah; Jika Anda adalah seseorang yang memiliki pilihan untuk naik lift atau tangga, Anda dapat dengan mudah menjadikan tangga sebagai bagian dari rutinitas harian Anda. Dan pilihan itu akan membayar dividen dalam jangka panjang.

3. Makan makanan sehat

Tambahkan lebih banyak buah dan sayuran ke piring Anda. “Ada penelitian yang sangat menarik yang menemukan ketika orang memiliki berbagai warna [di piring mereka], warna-warna itu memiliki bahan kimia yang berinteraksi secara positif di usus kita, di otak kita, dan bisa sangat membantu,” catatnya. Bahan kimia tersebut (khususnya flavonoid) dikaitkan dengan risiko penurunan kognitif yang lebih rendah

“Memiliki campuran buah-buahan, sayuran, serat sehat, kacang-kacangan, beri … Semua itu sangat baik untuk kesehatan otak kita. Tetapi tempat yang sangat baik untuk memulai adalah buah-buahan dan sayuran berwarna-warni,"t ambah Milstein.

4. Istirahat

Menurut Milstein, ada baiknya otak Anda sesekali beristirahat. "Untuk bekerja, dan bekerja, dan bekerja, dan bekerja, dan tidak beristirahat ... Ada pola pikir, 'Jangan berlibur,' dan 'Selalu pikirkan tujuan,'” catatnya, yang sebenarnya dapat membahayakan kesehatan kognitif Anda dalam jangka panjang. Nyatanya, mereka yang mengutamakan kedamaian justru menemukan lebih banyak kesuksesan. “Kami melihat bahwa orang yang memiliki momen mindful di pagi hari cenderung memiliki lebih sedikit kelelahan di kemudian hari."

MIND BODY GREEN

Baca juga: 4 Makanan untuk Kesehatan Otak yang Direkomendasikan Dokter

Selalu update info terkini. Simak breaking news dan berita pilihan dari Tempo.co di kanal Telegram “Tempo.co Update”. Klik https://t.me/tempodotcoupdate untuk bergabung. Anda perlu meng-install aplikasi Telegram lebih dulu.