3 Kandungan Skincare Utama untuk Mengatasi Hiperpigmentasi

TEMPO.CO, Jakarta - Jika Anda pernah berurusan dengan hiperpigmentasi pasca-inflamasi, Anda mungkin tahu perjuangan berat yang datang dengan mengobati bintik-bintik hitam tersebut. Sering kali, memudarkan bekas jerawat itu membutuhkan waktu lebih lama daripada mengatasi jerawat itu sendiri; dibutuhkan waktu berbulan-bulan agar perubahan warna benar-benar hilang—kadang-kadang bahkan bertahun-tahun. Ini adalah cerita serupa untuk hiperpigmentasi yang disebabkan oleh kerusakan akibat sinar matahari atau melasma.

Tentu saja, penting untuk bersabar dengan kulit Anda, yang melakukan banyak hal untuk Anda setiap hari, dan sel-sel itu melakukan yang terbaik untuk membalik! Namun, beberapa bahan dapat membantu mendorong prosesnya jika tanda itu tidak mau hilang. Kulit setiap orang berbeda, tetapi para ahli umumnya memuji beberapa bahan berikut ini.

1. Vitamin C

Vitamin C favorit komunitas kecantikan, berkat kemampuannya untuk mengurangi hiperpigmentasi, mencerahkan warna kulit, mencegah hilangnya kelembapan, membantu mengurangi peradangan kulit, dan melawan kerusakan akibat sinar matahari. "Vitamin C adalah salah satu dari sedikit bahan aktif yang dapat bermanfaat bagi semua jenis kulit," kata dokter kulit Elizabeth Tanzi.

Jika Anda ingin menggandakan khasiat mencerahkan kulit, Anda bahkan dapat mengonsumsi vitamin C secara oral; Faktanya, dokter kulit bersertifikat Keira Barr, menyarankan untuk melengkapi dengan vitamin C dan menerapkannya secara topikal untuk kesehatan kulit yang optimal — ini memastikan bahwa ada cukup vitamin C yang tersedia secara biologis dan aktif di dalam dan di kulit. Plus, ada penelitian yang kuat yang menghubungkan suplemen vitamin C dengan kesehatan kulit secara keseluruhan. Anggap saja seperti dorongan ekstra untuk memudarkan hiperpigmentasi lebih cepat.

2. Kojic acid

Kojic acid atau ssam kojic adalah produk sampingan fermentasi yang berasal dari beberapa jenis jamur yang berbeda, dan sering disebut-sebut karena sifatnya yang mencerahkan kulit, penelitian bahkan menunjukkannya dapat mencerahkan kulit secara efektif dan memudarkan bintik hitam. "Ini bekerja dengan ajaib melalui penghambatan tirosinase, enzim yang penting dalam aktivasi sel penghasil pigmen yang diinduksi UV di kulit," kata dokter kulit bersertifikat Rebecca Marcus.

Terlebih lagi, asam kojic hanya menargetkan pigmen ekstra, jadi Anda tidak perlu khawatir akan memutihkan atau mengiritasi kulit secara berlebihan, kata Marcus. Tentu saja, asam kojic masih memiliki beberapa potensi iritasi (terutama bagi mereka yang memiliki kulit sensitif), tetapi umumnya dapat ditoleransi dengan baik.

3. Mandelic acid

Exfoliator ini merangsang pergantian sel dan melarutkan kulit mati yang terlalu berpigmen begitu lembut, sehingga bahkan mereka yang memiliki kulit sensitif pun dapat memakainya. Faktanya, para ahli kulit mengatakan itu adalah salah satu asam yang paling dapat ditoleransi untuk jenis kulit yang mudah teriritasi. Selain itu, "Asam mandelic memiliki afinitas unik untuk minyak dibandingkan dengan AHA lainnya," kata dermatolog bersertifikat Cynthia Bailey. “Ini dapat menembus lebih dalam ke pori-pori berminyak dan bahkan telah terbukti mengurangi produksi sebum [kelebihan] dan kilau berminyak.”

Lebih baik lagi, jika Anda menggunakannya bersama vitamin C, manfaat tersebut berlimpah: Rutinitas perawatan kulit yang mengandung asam mandelat dan vitamin C dikaitkan dengan peningkatan 73 persen dalam penampilan hiperpigmentasi dan melasma pasca-inflamasi.

