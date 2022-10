Cerita Alanis Morissette yang Tidak Dipanggil Ibu oleh Anaknya

Penyanyi "Hand in My Pocket" itu merayakan ulang tahun putri Onyx pada Juni dengan posting manis di Instagram. Dia berbagi foto lucu gadis kecilnya tersenyum sambil memegang ayam.

Pnyanyi "Ironic", 48, itu memiliki tiga anak dengan suaminya, Mario Treadway atau Souleye, yakni seorang putri Onyx, 6, dan putra Winter Mercy, 3, dan Ever Imre, 11.

Putri Charlize Theron Berharap Ibunya Jadi Putri dalam The School for Good and Evil

Putri Charlize Theron Berharap Ibunya Jadi Putri dalam The School for Good and Evil

Meski dikritik anak-anak Charlize Theron sangat menyukai film The School for Good and Evil

Baca Selengkapnya