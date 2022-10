Putri Charlize Theron Berharap Ibunya Jadi Putri dalam The School for Good and Evil

TEMPO.CO, Jakarta - Charlize Theron mendapatkan reaksi khusus dari putrinya untuk peran film barunya The School for Good and Evil, yang tayang perdana pada hari Selasa, 18 Oktober 2022. Aktris 47 tahun itu mengungkapkan kritik dari anak-anaknya, tentang karakternya dalam film itu.

Theron, mengatakan bahwa anak-anaknya sangat menyukai film tersebut setelah mendapat kesempatan untuk menontonnya sebulan yang lalu. "Bagi saya, tidak banyak dalam repertoar saya yang seperti, apa pun yang akan mereka hargai dalam waktu dekat - setidaknya sampai mereka berusia 52 tahun," katanya. "Maksud saya, itu adalah bagian besar dari mengapa saya ingin melakukannya dan mereka sangat menyukai film itu. Mereka ada di sini malam ini. Mereka akan menontonnya lagi."

Namun, dia kemudian mengungkapkan kritik dari anak-anaknya. "Satu-satunya keluhan adalah mereka seperti, 'Apakah kamu harus jahat?' Seperti, mereka menginginkan saya dalam gaun putri besar. Dan saya bilang, 'Dengar, maksud saya, saya harus pergi dan bersenang-senang,'" tambah Theron. "Mereka seperti, 'Bu, bisakah kamu menjadi putri sekali saja?'"

Berdasarkan seri buku terlaris oleh Soman Chainani, film ini mengikuti cerita persahabatan antara Sophie, yang diperankan Sophia Anne Caruso, dan Agatha, yang diperankan Sofia Wylie, saat mereka tersapu ke sekolah ajaib yang penuh dengan tokoh-tokoh dongeng. Dikelilingi oleh teman sekelas yang akan menjalani dongeng yang diimpikan Sophie dan Agatha — termasuk Kapten Hook, Penyihir Jahat, dan Raja Arthur — gadis-gadis itu berjuang untuk menemukan tempat mereka di School for Good and Evil.

Ketika mereka tiba, Sophie dibawa ke School for Evil, di mana Lady Lesso, diperankan oleh Charlize Theron, melatih para penjahat, sementara Agatha pergi ke School for Good, tempat Profesor Dovey, yang diperankan Kerry Washington, mengajar para pahlawan. Saat Sophie tampaknya menyelam lebih dalam ke dunia Lady Lesso, Agatha mulai khawatir tentang kejahatan berbahaya yang sedang bermain.

Awal bulan ini, Theron berbagi bahwa putrinya juga memiliki pendapat tentang kecantikan, dengan mengatakan bahwa mereka tidak senang jika dia mengubah gayanya. "Gadis-gadis saya selalu benci ketika saya mendapat tampilan baru," katanya saat itu. "Mereka pikir aku sangat tidak keren jika aku mengganti rambutku."

Meskipun mereka mungkin bukan penggemar pilihan gaya rambutnya, Charlize Theron mengatakan keduanya terobsesi dengan makeup-nya. "Mereka menggunakannya pada diri mereka sendiri dan kadang-kadang membuat saya berdandan," kata sang ibu saat itu, dengan bangga melaporkan, "mereka melakukan pekerjaan yang cukup bagus. Saya selalu mengirimkan tampilan terakhir kepada teman-teman saya."

